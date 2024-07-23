23 июля 2024

Восемь тюменских баров претендуют на федеральную премию

В лонг-лист национальной премии Where2Drink вошли восемь баров из Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего за звание лучших бьются 670 баров России
Всего за звание лучших бьются 670 баров России Фото:

Восемь тюменских баров претендуют на звание лучших в стране. Заведения попали в лонг-лист Where2Drink, сообщает официальный сайт национальной премии.

"Представляем вам полный лонг-лист баров по версии WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS 2024. В списке — более 650 претендентов из разных городов России. Восемь из них представляют Тюмень", — говорится в сообщении.

Сообщается, что за попадание в шорт-лист, а затем и в национальный топ борются следующие тюменские бары:

  • "Дело";
  • "Здоровье";
  • "Мечты";
  • "Репаблик";
  • Fresca;
  • "Водокачка"; 
  • "Шампанзе";
  • "Гаражи".

Известно, что финал и награждение премии пройдет в Нижнем Новгороде 21-22 августа. Лучших в разных категориях выберут 500 экспертов.

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Восемь тюменских баров претендуют на звание лучших в стране. Заведения попали в лонг-лист Where2Drink, сообщает официальный сайт национальной премии. "Представляем вам полный лонг-лист баров по версии WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS 2024. В списке — более 650 претендентов из разных городов России. Восемь из них представляют Тюмень", — говорится в сообщении. Сообщается, что за попадание в шорт-лист, а затем и в национальный топ борются следующие тюменские бары: Известно, что финал и награждение премии пройдет в Нижнем Новгороде 21-22 августа. Лучших в разных категориях выберут 500 экспертов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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