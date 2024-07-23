Восемь тюменских баров претендуют на федеральную премию

Всего за звание лучших бьются 670 баров России
Восемь тюменских баров претендуют на звание лучших в стране. Заведения попали в лонг-лист Where2Drink, сообщает официальный сайт национальной премии.
"Представляем вам полный лонг-лист баров по версии WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS 2024. В списке — более 650 претендентов из разных городов России. Восемь из них представляют Тюмень", — говорится в сообщении.
Сообщается, что за попадание в шорт-лист, а затем и в национальный топ борются следующие тюменские бары:
- "Дело";
- "Здоровье";
- "Мечты";
- "Репаблик";
- Fresca;
- "Водокачка";
- "Шампанзе";
- "Гаражи".
Известно, что финал и награждение премии пройдет в Нижнем Новгороде 21-22 августа. Лучших в разных категориях выберут 500 экспертов.
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