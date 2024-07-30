Доплаты за паводок и проблемный ремонт школы: события Кургана за 30 июля

В Курганской области будут выплачивать дополнительные выплаты пострадавшим от паводка, движение на дорогах продолжают ограничивать, а в самой большой школе города нашли нарушения. Все самые новости региона за 30 июля собраны в дайджесте от URA.RU.
Доплаты за паводок
Пострадавшие от масштабного паводка курганцы получат дополнительные выплаты. Это коснется тех, кто уже получил единовременные денежные выплаты и компенсации за утрату имущества первой необходимости. «Доплаты будут произведены в беззаявительном порядке, пострадавшим в результате ЧС не нужно подавать дополнительных документов», — сообщает Носков в комментарии для группы правительства Курганской области во «ВКонтакте».
За месяц до открытия школы
В Кургане за месяц до открытия школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне Заозерного обнаружились недоделки в укладке плитки, устройстве перил и внутренней отделки. Некачественную работу будут успевать переделывать до начала нового учебного года. Также в соцсетях распространяются фотографии из новой школы, на которых показаны различные дефекты. На них видно, что в здании местами испорчена отделка стен и потолков, неаккуратно сваренные перила.
Снос единственного горнолыжного комплекса
Предприниматель Николай Заев должен снести комплекс проката горнолыжного оборудования с кафе «Райдер 45» и опору канатной дороги в поселке КГСХА, а земельный участок передать КГУ. Такое решение 30 июля принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу предпринимателя на решение Арбитражного суда Курганской области.
Новый депутат
Новым депутатом гордумы Кургана от КПРФ стал предприниматель Игорь Гатаулин, и пробудет в этом статусе до сентября, когда выберут новый состав думы. Он заменил ушедшего в отставку Артура Пущина. До этого предполагалось, что мандат перейдет к бывшему сотруднику реготделения КПРФ Ярославу Андрееву. Однако, его не смогли найти, поэтому выбрали Гатаулина.
Передел курганских дорог
Проезд на перекрестке улиц Пушкина и Кирова в центре Кургана снова открыт. Однако, коммунальщикам пришлось приостановить движение на другом участке. Также сообщается, что В Кургане на участке улицы Тобольной между улицами Гоголя и Урицкого возобновлен проезд автотранспорта.
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