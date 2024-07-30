В ДТП пострадал несовершеннолетний (архивное фото)
В Лабытнанги (ЯНАО) легковой автомобиль сбил 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа.
"На улице Школьная, в районе городской администрации произошло ДТП с участием одиннадцатилетнего мальчика. Пешеход находится в городской больнице", - рассказали в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО.
ДТП произошло в 17:50. Инспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.
ДТП в Лабытнанги, 31.07.2024
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