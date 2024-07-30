30 июля 2024

В ЯНАО легковушка сбила 11-летнего ребенка. Фото

В Лабытнанги несовершеннолетний пешеход попал под колеса автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадал несовершеннолетний (архивное фото)
В ДТП пострадал несовершеннолетний (архивное фото) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) легковой автомобиль сбил 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа.

"На улице Школьная, в районе городской администрации произошло ДТП с участием одиннадцатилетнего мальчика. Пешеход находится в городской больнице", - рассказали в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО. 

ДТП произошло в 17:50. Инспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.

ДТП в Лабытнанги, 31.07.2024
ДТП в Лабытнанги, 31.07.2024
Фото:

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В Лабытнанги (ЯНАО) легковой автомобиль сбил 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа. "На улице Школьная, в районе городской администрации произошло ДТП с участием одиннадцатилетнего мальчика. Пешеход находится в городской больнице", - рассказали в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО.  ДТП произошло в 17:50. Инспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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