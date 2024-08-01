Движение по мостовому сооружению будет закрыто
На проезде Буровиков в Новом Уренгое ожидается скопление машин — соседний мост в Больничном переулке закрывают на ремонт 2 августа. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения мэрии муниципалитета.
«Со 2 августа до окончания ремонтных работ закрывается движение по мостовому сооружению в Больничном переулке. Просьба выбирать объездные пути», — написала пресс-служба администрации Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.
Ранее редакция URA.RU сообщила, что в Новом Уренгое перекрыли дорогу на десять дней. С 1 по 10 августа участок по улице Дружбы Народов недоступен для автотранспорта.
Карта: мост, который перекроют на ремонт
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