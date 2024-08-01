«Ожидается затор из машин»: в городе ЯНАО закрыли путепровод, ведущий на автомагистраль. Карта

Мост в Новом Уренгое закроют на ремонт со 2 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Красноярска, знак, внимание, ремонт моста, ремонт
Движение по мостовому сооружению будет закрыто Фото:

На проезде Буровиков в Новом Уренгое ожидается скопление машин — соседний мост в Больничном переулке закрывают на ремонт 2 августа. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения мэрии муниципалитета.

«Со 2 августа до окончания ремонтных работ закрывается движение по мостовому сооружению в Больничном переулке. Просьба выбирать объездные пути», — написала пресс-служба администрации Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что в Новом Уренгое перекрыли дорогу на десять дней. С 1 по 10 августа участок по улице Дружбы Народов недоступен для автотранспорта.

Карта: мост, который перекроют на ремонт
Карта: мост, который перекроют на ремонт

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На проезде Буровиков в Новом Уренгое ожидается скопление машин — соседний мост в Больничном переулке закрывают на ремонт 2 августа. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения мэрии муниципалитета. «Со 2 августа до окончания ремонтных работ закрывается движение по мостовому сооружению в Больничном переулке. Просьба выбирать объездные пути», — написала пресс-служба администрации Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. Ранее редакция URA.RU сообщила, что в Новом Уренгое перекрыли дорогу на десять дней. С 1 по 10 августа участок по улице Дружбы Народов недоступен для автотранспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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