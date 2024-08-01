Мост в Новом Уренгое закроют на ремонт со 2 августа

Движение по мостовому сооружению будет закрыто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На проезде Буровиков в Новом Уренгое ожидается скопление машин — соседний мост в Больничном переулке закрывают на ремонт 2 августа. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения мэрии муниципалитета.

«Со 2 августа до окончания ремонтных работ закрывается движение по мостовому сооружению в Больничном переулке. Просьба выбирать объездные пути», — написала пресс-служба администрации Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что в Новом Уренгое перекрыли дорогу на десять дней. С 1 по 10 августа участок по улице Дружбы Народов недоступен для автотранспорта.

Карта: мост, который перекроют на ремонт Официальный telegram-канал администрации Нового Уренгоя