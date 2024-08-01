Оленеводам ЯНАО привезли в подарок флешки

Во время рабочей поездки главы Ямальского района Андрея Кугаевского оленеводам подарили флешки с информацией о мерах поддержки, трансляциями важных событий, песнями на родном языке, книги и мультфильмы. Акция «Флешка в тундру» реализуется в тундре Ямала в течение нескольких лет, сообщает telegram-канал «Мой Ямальский район».
«В Ямальском районе уже на протяжении нескольких лет продолжается реализация проекта „Флешка в тундру“. Носители информации недавно вручили панаевским и ярсалинским оленеводам во время рабочей поездки главы Ямальского района Андрея Кугаевского на межселенную территорию», — сообщает источник.
На электронных носителях для оленеводов собрали информацию о мерах поддержки, окружные и местные газеты, трансляции важных политических и общественных событий, песни на родном языке, книги и мультфильмы, сообщает канал.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО снимут фильм, в котором ведущие роли исполнят представители коренных малочисленных народов Ямала. Подготовка к съемкам начнется уже в августе.
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Во время рабочей поездки главы Ямальского района Андрея Кугаевского оленеводам подарили флешки с информацией о мерах поддержки, трансляциями важных событий, песнями на родном языке, книги и мультфильмы. Акция «Флешка в тундру» реализуется в тундре Ямала в течение нескольких лет, сообщает telegram-канал «Мой Ямальский район». «В Ямальском районе уже на протяжении нескольких лет продолжается реализация проекта „Флешка в тундру“. Носители информации недавно вручили панаевским и ярсалинским оленеводам во время рабочей поездки главы Ямальского района Андрея Кугаевского на межселенную территорию», — сообщает источник. На электронных носителях для оленеводов собрали информацию о мерах поддержки, окружные и местные газеты, трансляции важных политических и общественных событий, песни на родном языке, книги и мультфильмы, сообщает канал. Ранее сообщалось, что в ЯНАО снимут фильм, в котором ведущие роли исполнят представители коренных малочисленных народов Ямала. Подготовка к съемкам начнется уже в августе.