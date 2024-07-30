Коренные ямальцы сыграют в кинодраме про Заполярье от Свердловской киностудии

В ЯНАО снимут фильм, в котором ведущие роли исполнят представители коренных малочисленных народов Ямала. Об этом сообщает окружное правительство.
"Подготовка к съемкам начнется уже в августе. На роли главных героев объявлен кастинг среди представителей коренных малочисленных народов Севера", — сообщают на сайте правительства ЯНАО.
Для съемок команда Свердловской киностудии ищет среди представителей КМНС мальчика в возрасте от восьми до тринадцати лет и мужчину от тридцати до сорока лет. Опыт участия в игровом кино не обязателен.
Фильм "Цинга" снимет Свердловская киностудия под руководством режиссера-документалиста Владимира Головнева — игровое кино он будет снимать впервые. По сюжету киноленты священник и его послушник в 1991 году пребывают на Ямал, чтобы крестить оленеводов.
Съемочная команда из 65 человек прибудет в город Лабытнанги 8 сентября, чтобы запечатлить красоты Полярного Урала — подножие горы Черная и массив Рай-Из. В актерском составе уже утверждены Никита Ефремов и Владимир Стеклов.
Подготовка к съемкам начнется уже в августе. На роли главных героев объявлен кастинг среди представителей коренных малочисленных народов Севера.
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