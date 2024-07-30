Коренные ямальцы сыграют в кинодраме про Заполярье от Свердловской киностудии

Оленеводы ЯНАО могут сняться в фильме с известными актерами
© Служба новостей «URA.RU»
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Режиссер зовет оленеводов сняться в художественном фильме
Режиссер зовет оленеводов сняться в художественном фильме Фото:

В ЯНАО снимут фильм, в котором ведущие роли исполнят представители коренных малочисленных народов Ямала. Об этом сообщает окружное правительство.

"Подготовка к съемкам начнется уже в августе. На роли главных героев объявлен кастинг среди представителей коренных малочисленных народов Севера", — сообщают на сайте правительства ЯНАО.

Для съемок команда Свердловской киностудии ищет среди представителей КМНС мальчика в возрасте от восьми до тринадцати лет и мужчину от тридцати до сорока лет. Опыт участия в игровом кино не обязателен. 

Фильм "Цинга" снимет Свердловская киностудия под руководством режиссера-документалиста Владимира Головнева — игровое кино он будет снимать впервые. По сюжету киноленты священник и его послушник в 1991 году пребывают на Ямал, чтобы крестить оленеводов.

Съемочная команда из 65 человек прибудет в город Лабытнанги 8 сентября, чтобы запечатлить красоты Полярного Урала — подножие горы Черная и массив Рай-Из. В актерском составе уже утверждены Никита Ефремов и Владимир Стеклов.

Подготовка к съемкам начнется уже в августе. На роли главных героев объявлен кастинг среди представителей коренных малочисленных народов Севера. 

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В ЯНАО снимут фильм, в котором ведущие роли исполнят представители коренных малочисленных народов Ямала. Об этом сообщает окружное правительство. "Подготовка к съемкам начнется уже в августе. На роли главных героев объявлен кастинг среди представителей коренных малочисленных народов Севера", — сообщают на сайте правительства ЯНАО. Для съемок команда Свердловской киностудии ищет среди представителей КМНС мальчика в возрасте от восьми до тринадцати лет и мужчину от тридцати до сорока лет. Опыт участия в игровом кино не обязателен.  Фильм "Цинга" снимет Свердловская киностудия под руководством режиссера-документалиста Владимира Головнева — игровое кино он будет снимать впервые. По сюжету киноленты священник и его послушник в 1991 году пребывают на Ямал, чтобы крестить оленеводов. Съемочная команда из 65 человек прибудет в город Лабытнанги 8 сентября, чтобы запечатлить красоты Полярного Урала — подножие горы Черная и массив Рай-Из. В актерском составе уже утверждены Никита Ефремов и Владимир Стеклов. Подготовка к съемкам начнется уже в августе. На роли главных героев объявлен кастинг среди представителей коренных малочисленных народов Севера. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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