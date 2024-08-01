01 августа 2024

Жителям ЯНАО предлагают открыть свой бизнес за 200 тысяч рублей

Служба занятости населения ЯНАО обучает граждан планированию бизнес-моделей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, документы, заседание, бизнес, награждение, папка в руках
Служба занятости ЯНАО поможет стать бизнесменом Фото:

Жители ЯНАО смогут открыть собственное дело на сумму в 200 тысяч рублей. О новой мере поддержке сообщила окружная служба занятости населения.

«Мы предоставляем безработным консультации по организации бизнеса, проводим обучение по основам предпринимательства и помогаем в составлении бизнес-планов. После защиты бизнес-плана будущему предпринимателю выделяется финансовая помощь на открытие бизнеса — 200 тысяч рублей», — сообщили в службе занятости ЯНАО.

С начала года более 40 ямальцев получили финансовую помощь и открыли собственное дело. На Ямале появились новые ателье, парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия.

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Жители ЯНАО смогут открыть собственное дело на сумму в 200 тысяч рублей. О новой мере поддержке сообщила окружная служба занятости населения. «Мы предоставляем безработным консультации по организации бизнеса, проводим обучение по основам предпринимательства и помогаем в составлении бизнес-планов. После защиты бизнес-плана будущему предпринимателю выделяется финансовая помощь на открытие бизнеса — 200 тысяч рублей», — сообщили в службе занятости ЯНАО. С начала года более 40 ямальцев получили финансовую помощь и открыли собственное дело. На Ямале появились новые ателье, парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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