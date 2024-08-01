Жителям ЯНАО предлагают открыть свой бизнес за 200 тысяч рублей

Жители ЯНАО смогут открыть собственное дело на сумму в 200 тысяч рублей. О новой мере поддержке сообщила окружная служба занятости населения.
«Мы предоставляем безработным консультации по организации бизнеса, проводим обучение по основам предпринимательства и помогаем в составлении бизнес-планов. После защиты бизнес-плана будущему предпринимателю выделяется финансовая помощь на открытие бизнеса — 200 тысяч рублей», — сообщили в службе занятости ЯНАО.
С начала года более 40 ямальцев получили финансовую помощь и открыли собственное дело. На Ямале появились новые ателье, парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия.
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Жители ЯНАО смогут открыть собственное дело на сумму в 200 тысяч рублей. О новой мере поддержке сообщила окружная служба занятости населения. «Мы предоставляем безработным консультации по организации бизнеса, проводим обучение по основам предпринимательства и помогаем в составлении бизнес-планов. После защиты бизнес-плана будущему предпринимателю выделяется финансовая помощь на открытие бизнеса — 200 тысяч рублей», — сообщили в службе занятости ЯНАО. С начала года более 40 ямальцев получили финансовую помощь и открыли собственное дело. На Ямале появились новые ателье, парикмахерские, салоны красоты и другие предприятия.