Тюменцы в августе посетят несколько костюмированных рейв-вечеринок. Каждую из них отличает своя тематика — от готов до гадалок. О том, в каких декорациях станцуют тюменцы в последний месяц лета — в материале URA.RU.
Олимпиада-80
На новом термальном источнике под Тюмень 3 августа пройдет дискотека в стиле Олимпиады-80. Гости увидят запуск в небо Олимпийского мишки, услышат хиты группы «Мираж» в исполнении солистки Светланы Разиной и станцуют под электронную музыку на открытой площадке.
Готический рейв
На вечеринке gothic club 8 августа участникам обещают много мрачного — диджеи, картины, музыка и гости. В процессе дискотеки обещают снимать фильмы соответствующей тематики и приглашают всех в черном.
Ночь между раем и адом
Атмосферу «психоделического ада» под рейв обещают организаторы вечеринки Opposite 11 августа. В качестве дополнительных развлечений — аниматоры в жутких костюмах.
Ведьмы и гадалки
Доска для общения с духами, ведьма и гадалка на картах Таро расскажут будущее темным рыцарям на вечеринке Salem V: Coven 24 августа. Участников приглашают быть в тематических костюмах и станцевать под электронные ритмы.
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Тюменцы в августе посетят несколько костюмированных рейв-вечеринок. Каждую из них отличает своя тематика — от готов до гадалок. О том, в каких декорациях станцуют тюменцы в последний месяц лета — в материале URA.RU. Олимпиада-80 На новом термальном источнике под Тюмень 3 августа пройдет дискотека в стиле Олимпиады-80. Гости увидят запуск в небо Олимпийского мишки, услышат хиты группы «Мираж» в исполнении солистки Светланы Разиной и станцуют под электронную музыку на открытой площадке. Готический рейв На вечеринке gothic club 8 августа участникам обещают много мрачного — диджеи, картины, музыка и гости. В процессе дискотеки обещают снимать фильмы соответствующей тематики и приглашают всех в черном. Ночь между раем и адом Атмосферу «психоделического ада» под рейв обещают организаторы вечеринки Opposite 11 августа. В качестве дополнительных развлечений — аниматоры в жутких костюмах. Ведьмы и гадалки Доска для общения с духами, ведьма и гадалка на картах Таро расскажут будущее темным рыцарям на вечеринке Salem V: Coven 24 августа. Участников приглашают быть в тематических костюмах и станцевать под электронные ритмы.