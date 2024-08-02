Тюменцы в августе посетят несколько ярких вечеринок с тематическими декорациями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюменцы в августе посетят несколько костюмированных рейв-вечеринок. Каждую из них отличает своя тематика — от готов до гадалок. О том, в каких декорациях станцуют тюменцы в последний месяц лета — в материале URA.RU.

Олимпиада-80

На новом термальном источнике под Тюмень 3 августа пройдет дискотека в стиле Олимпиады-80. Гости увидят запуск в небо Олимпийского мишки, услышат хиты группы «Мираж» в исполнении солистки Светланы Разиной и станцуют под электронную музыку на открытой площадке.

Готический рейв

На вечеринке gothic club 8 августа участникам обещают много мрачного — диджеи, картины, музыка и гости. В процессе дискотеки обещают снимать фильмы соответствующей тематики и приглашают всех в черном.

Ночь между раем и адом

Атмосферу «психоделического ада» под рейв обещают организаторы вечеринки Opposite 11 августа. В качестве дополнительных развлечений — аниматоры в жутких костюмах.

Ведьмы и гадалки

Доска для общения с духами, ведьма и гадалка на картах Таро расскажут будущее темным рыцарям на вечеринке Salem V: Coven 24 августа. Участников приглашают быть в тематических костюмах и станцевать под электронные ритмы.