В рейтингах Единого ресурса застройщиков участвуют 350 жилых комплексов из Тюмени. В списке — как огромные амбициозные проекты, так и отдельно стоящие дома общей площадью меньше тысячи квадратов, гласит информация ЕРЗ.РФ.
«Рейтинг жилых комплексов Тюменской области. Обновлен 1 августа 2025 года. В рейтинге участвуют 350 ЖК, находящихся в различных районах города», — поясняет портал.
Пятое место в рейтинге — у ЖК «Преображенский» от «ЭНКО». Проект эконом-класса полностью построен, его общая площадь превышает 232,9 тысячи квадратных метров. 24 дома на 4258 квартир расположены в районе Тюменской слободы.
На четвертом месте по масштабности — проект от ГК «Страна Девелопмент». «Сердце Сибири» компания расположила в створе улиц Харьковская, Пермякова и 50 лет Октября. Общая площадь этого проекта — почти 233 тысячи квадратных метров, построено чуть больше 157 тысяч квадратов. ЖК включает в себя семь домов класса «Комфорт», в которых размещено 4760 квартир.
Третье место занимает амбициозный проект бизнес-класса от «ЭНКО». «Айвазовский City» расположен на левом берегу Туры в пятом Заречном микрорайоне. Из заявленных 285,6 тысячи квадратов построена почти 121. Здесь будет 11 домов и 4675 квартир.
Эконом-проект от «Страны» «Микрорайон Звездный» находится на второй позиции по размаху. Площадь массива в районе Тобольского тракта и ТЦ «Сити Молл» — 342,9 тысячи квадратных метров, построено 289 тысяч. В планах застройщика — 6914 квартир в 13 домах.
Первое место — и снова «Страна». Проект в районе Московского тракта называется «Домашний», его общая площадь превысит 380 тысяч квадратных метров. Пока построено только 160,5 тысяч. После завершения в ЖК будет 24 дома и 8422 квартиры. Этот проект строят в классе «комфорт».
Важно: URA.RU решило обозначить самый крупный ЖК в Тюмени вне рейтинга. По "Ново-Патрушево" данные у ЕРЗ.РФ и на официальном сайте застройщика ТДСК основательно расходятся. Девелопер заявляет, что площадь проекта после его завершения превысит миллион квадратных метров, а количество квартир достигнет 14,5 тысячи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!