В Тюменской области кошка выжила после выстрела в лоб из винтовки. Фото

В Нижней Тавде в голове у кошки застряла пуля от пневматической винтовки
Неизвестные расстреляли кошку 12 августа Фото:

В селе Нижняя Тавда (Тюменская область) неизвестные выстрелили из пневматической винтовки в домашнюю кошку: пуля застряла в голове у животного. Об этом хозяйка питомца рассказала в паблике «Подслушано в Нижней Тавде» соцсети «ВКонтакте».

«12 августа ночью или утром, точно неизвестно, но мы знаем, что со стороны улицы Водопроводной, в нашего котенка стреляли из винтовки и ранили! Пуля застряла чуть выше глаза! Хорошо, хоть не в глаз! У вас что в голове вообще творится? Взяли оружие, и думаете герои что ли? Сегодня ни в чем не повинный котенок, живое существо, а завтра дети и люди будут? А если бы в ребенка попали?», — заявила анонимный автор публикации.

В комментариях к записи пользователи резко осудили поступок неизвестных стрелков. «Бумеранг никто не отменял, кошку очень жалко», — написала Лариса Баталова. «Надеюсь, бумеранг уже начал работать», — добавила Анастасия Компанеец. «Ужас, что творится. Котенку здоровья», отметила Бибигуль Жусупова.

Хозяйка животного заявила, что планирует найти и наказать стрелков. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

В результате стрельбы кошка была ранена
В результате стрельбы кошка была ранена

