Путин высказался о годовой инфляции в России

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 12 августа заявил о продолжении снижения темпов инфляции — годовая инфляция по итогам июля составила 8,8%. Центральный банк России ожидает падение темпов до 6-7%.
«Годовая инфляция в России продолжает замедляться. По итогам года ЦБ ожидает ее на уровне в 6-7%, а по итогам июля годовая инфляция составила 8,8%», — заявил Путин в ходе совещания, трансляция велась на телеканале «Россия 24».
В июле 2025 года, по данным Росстата инфляция с 8 по 14 июля составила 0,02%, годовая инфляция в середине месяца составляла 9,4% против 8,8% в конце месяца. Эксперты отмечали рост тарифов ЖКХ и цен на отдельные категории продуктов.
