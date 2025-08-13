В США считают, что Зеленский может тайно проникнуть на встречу Путина и Трампа

Белый дом может разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому тайно прибыть на Аляску в дни саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«Есть довольно много свидетельств, что Белый дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с Россией будет обречен», — заявил Дэвис в эфире своего youtube-канала. По его словам, Зеленскому не стоит забывать, что его никто не приглашал на саммит, и неожиданный визит может ухудшить его отношения с Трампом. Эксперт добавил, что президент Украины «бредит», если считает, что может противоречить Трампу и ставить условия. Дэвис предупредил, что Зеленскому следует быть осторожнее в своих высказываниях, иначе его ждут проблемы.
Ранее Зеленский ответил на вопрос, почему его не пригласили на саммит России и США на Аляске. По его словам, планируется трехсторонняя встреча с его участием, но срок ее проведения неизвестен. Он также выразил надежду, что решения по Украине на саммите не будут приниматься без участия Украины, передает MK.RU.
Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Впервые сначала СВО лидеры встретятся лично. Для Путина это будет первый визит в США за последние десять лет. Ожидается, что следующая встреча пройдет в России. Главной темой обсуждения станет урегулирование украинского конфликта. Трамп заявил, что ему потребуется две минуты, чтобы определить перспективы соглашения по Украине. Подробнее — в материале URA.RU.
