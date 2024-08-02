02 августа 2024

В Тюменской области подросток на питбайке влетел во внедорожник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток не уступил дорогу внедорожнику
Подросток не уступил дорогу внедорожнику Фото:

В Тюменском районе у СНТ «Боровое» 14-летний подросток на питбайке влетел во внедорожник «Москвич». По информации областного Управления ГИБДД, юноша в результате ДТП получил травмы.

«Питбайк и "Москвич" столкнулись вчера у садоводческого общества "Боровое" в Тюменском районе. Предварительно, 14-летний водитель питбайка ехал по второстепенной лесной дороге и не уступил право проезда "Москвичу". Подросток получил травмы», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водитель питбайка не имел водительских прав. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Подросток на питбайке не имел водительских прав
Подросток на питбайке не имел водительских прав
Фото:

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В Тюменском районе у СНТ «Боровое» 14-летний подросток на питбайке влетел во внедорожник «Москвич». По информации областного Управления ГИБДД, юноша в результате ДТП получил травмы. «Питбайк и "Москвич" столкнулись вчера у садоводческого общества "Боровое" в Тюменском районе. Предварительно, 14-летний водитель питбайка ехал по второстепенной лесной дороге и не уступил право проезда "Москвичу". Подросток получил травмы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что водитель питбайка не имел водительских прав. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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