Подросток не уступил дорогу внедорожнику
В Тюменском районе у СНТ «Боровое» 14-летний подросток на питбайке влетел во внедорожник «Москвич». По информации областного Управления ГИБДД, юноша в результате ДТП получил травмы.
«Питбайк и "Москвич" столкнулись вчера у садоводческого общества "Боровое" в Тюменском районе. Предварительно, 14-летний водитель питбайка ехал по второстепенной лесной дороге и не уступил право проезда "Москвичу". Подросток получил травмы», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что водитель питбайка не имел водительских прав. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Подросток на питбайке не имел водительских прав
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