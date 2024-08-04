Мэрия Перми планирует оплатить проезд ученикам закрытой на ремонт школы

05 августа 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Пермским школьникам компенсируют затраты на проезд Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Власти Перми обсуждают вопрос пополнения проездных учащихся школы №44, где продолжается капремонт. Об этом сообщил источник, близкий к администрации. «Рассматривается возможность выделения миллиона рублей в качестве субсидии для пополнения транспортных карт учащихся 5-9 классов школы №44. В здании идет капитальный ремонт, который завершится в конце года», — передает ИА «Текст» со ссылкой на свой источник. Здание школы №44 находится на улице Маяковского, 33. Во время капремонта часть школьников продолжат учиться в корпусе на проспекте Парковый, 28, отмечает издание. Ранее власти Перми опубликовали документ, в котором указаны цены на проездные в городских автобусах и трамваях. Планы по повышению тарифа для школьников, пенсионеров и членов малоимущих семей составлены на 2024, 2025 и 2026 годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Перми обсуждают вопрос пополнения проездных учащихся школы №44, где продолжается капремонт. Об этом сообщил источник, близкий к администрации. «Рассматривается возможность выделения миллиона рублей в качестве субсидии для пополнения транспортных карт учащихся 5-9 классов школы №44. В здании идет капитальный ремонт, который завершится в конце года», — передает ИА «Текст» со ссылкой на свой источник. Здание школы №44 находится на улице Маяковского, 33. Во время капремонта часть школьников продолжат учиться в корпусе на проспекте Парковый, 28, отмечает издание. Ранее власти Перми опубликовали документ, в котором указаны цены на проездные в городских автобусах и трамваях. Планы по повышению тарифа для школьников, пенсионеров и членов малоимущих семей составлены на 2024, 2025 и 2026 годы.