04 августа 2024

В ЯНАО размыло дорогу из-за сильного дождя

Дорогу из поселка Тазовский на Заполярное месторождение в ЯНАО повредил дождь
© Служба новостей «URA.RU»
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Размытая дорога. Сочи, плохая дорога
Администрация Тазовского района предупредила водителей об опасном участке дороги Фото:

Сильный дождь и непогода в ЯНАО привели к размытию дорожного покрытия на пути от поселка Тазовский до Заполярного месторождения. Об опасном участке на дороге предупредила Администрация Тазовского района.

«На 20-м километре автодороги по маршруту Тазовский — Заполярное месторождение, на подъезде к перекрестку на пути к селу Газ-Сале из-за сильного дождя произошло подмывание откосной части и обочины автодороги», — сообщила администрация муниципалитета в своих соцсетях.

Власти обещают отремонтировать поврежденные участки дороги в ближайшее время. Водителей призывают быть осторожными и снижать скорость при подъезде к перекрестку.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое после сильного дождя провалился фундамент жилого дома. Представители управляющей компании заверили жильцов, что последствия стихии будут ликвидированы в кратчайшие сроки.

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Сильный дождь и непогода в ЯНАО привели к размытию дорожного покрытия на пути от поселка Тазовский до Заполярного месторождения. Об опасном участке на дороге предупредила Администрация Тазовского района. «На 20-м километре автодороги по маршруту Тазовский — Заполярное месторождение, на подъезде к перекрестку на пути к селу Газ-Сале из-за сильного дождя произошло подмывание откосной части и обочины автодороги», — сообщила администрация муниципалитета в своих соцсетях. Власти обещают отремонтировать поврежденные участки дороги в ближайшее время. Водителей призывают быть осторожными и снижать скорость при подъезде к перекрестку. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое после сильного дождя провалился фундамент жилого дома. Представители управляющей компании заверили жильцов, что последствия стихии будут ликвидированы в кратчайшие сроки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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