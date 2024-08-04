В ЯНАО размыло дорогу из-за сильного дождя

Сильный дождь и непогода в ЯНАО привели к размытию дорожного покрытия на пути от поселка Тазовский до Заполярного месторождения. Об опасном участке на дороге предупредила Администрация Тазовского района.
«На 20-м километре автодороги по маршруту Тазовский — Заполярное месторождение, на подъезде к перекрестку на пути к селу Газ-Сале из-за сильного дождя произошло подмывание откосной части и обочины автодороги», — сообщила администрация муниципалитета в своих соцсетях.
Власти обещают отремонтировать поврежденные участки дороги в ближайшее время. Водителей призывают быть осторожными и снижать скорость при подъезде к перекрестку.
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Сильный дождь и непогода в ЯНАО привели к размытию дорожного покрытия на пути от поселка Тазовский до Заполярного месторождения. Об опасном участке на дороге предупредила Администрация Тазовского района. «На 20-м километре автодороги по маршруту Тазовский — Заполярное месторождение, на подъезде к перекрестку на пути к селу Газ-Сале из-за сильного дождя произошло подмывание откосной части и обочины автодороги», — сообщила администрация муниципалитета в своих соцсетях. Власти обещают отремонтировать поврежденные участки дороги в ближайшее время. Водителей призывают быть осторожными и снижать скорость при подъезде к перекрестку. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое после сильного дождя провалился фундамент жилого дома. Представители управляющей компании заверили жильцов, что последствия стихии будут ликвидированы в кратчайшие сроки.