За первое полугодие в ЯНАО прошли диспансеризацию более 900 больных раком

06 августа 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Флюорография помогает выявить рак легких и другие заболевания (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU За первое полугодие в ЯНАО диспансеризацию прошли 935 больных онкологией. Чаще всего у ямальцев выявляют такие формы, как рак молочной железы, шейки матки и ободочной кишки, сообщил руководитель окружного Центра медицинской профилактики Сергей Токарев. «За полгода диспансеризацию прошли 935 пациентов, уже имеющих онкологические заболевания. Самые распространенные — рак молочной железы, шейки матки и ободочной кишки», — сообщается в telegram-канале «Ямал здоров | Сергей Токарев». Регулярные обследования позволяют выявить онкологию на ранних стадиях, что приводит к эффективному лечению опасного заболевания. Флюорографию и процедуру цитологического мазка шейки матки врачи рекомендуют проходить ежегодно, это позволит выявить болезни дыхательных путей и «женские болезни». По достижении 40 лет жителям ЯНАО рекомендуют пройти маммографию и сдать кал на скрытую кровь. А по достижению 45 лет нужно пройти процедуру ФГДС и сдать анализ крови на простатический специфический антиген. Эти процедуры позволят выявить онкозаболевания груди, верхних дыхательных путей и избежать рака простаты. По статистике, в ЯНАО чаще от раковых заболеваний страдают женщины. Почему «женская» онкология лидирует в регионе и как заметить первые признаки смертельной болезни, читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первое полугодие в ЯНАО диспансеризацию прошли 935 больных онкологией. Чаще всего у ямальцев выявляют такие формы, как рак молочной железы, шейки матки и ободочной кишки, сообщил руководитель окружного Центра медицинской профилактики Сергей Токарев. «За полгода диспансеризацию прошли 935 пациентов, уже имеющих онкологические заболевания. Самые распространенные — рак молочной железы, шейки матки и ободочной кишки», — сообщается в telegram-канале «Ямал здоров | Сергей Токарев». Регулярные обследования позволяют выявить онкологию на ранних стадиях, что приводит к эффективному лечению опасного заболевания. Флюорографию и процедуру цитологического мазка шейки матки врачи рекомендуют проходить ежегодно, это позволит выявить болезни дыхательных путей и «женские болезни». По достижении 40 лет жителям ЯНАО рекомендуют пройти маммографию и сдать кал на скрытую кровь. А по достижению 45 лет нужно пройти процедуру ФГДС и сдать анализ крови на простатический специфический антиген. Эти процедуры позволят выявить онкозаболевания груди, верхних дыхательных путей и избежать рака простаты. По статистике, в ЯНАО чаще от раковых заболеваний страдают женщины. Почему «женская» онкология лидирует в регионе и как заметить первые признаки смертельной болезни, читайте в материале URA.RU.