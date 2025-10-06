В Салехарде задержали 22-летнего жителя Миасса (Челябинская область) за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщают в окружном следкоме.
«Салехардским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении жителя Миасса Челябинской области. По версии следствия, в октябре 2025 года подозреваемый, желая заработать деньги, принял предложение от неустановленного лица распространять наркотические средства в Ямало-Ненецком автономном округе», — сообщается в telegram-канале окружного управления.
Как рассказывает источник, наркокурьер прибыл в Салехард, забрал из тайника наркотики для дальнейшего сбыта. Однако 2 октября 2025 года его задержали сотрудники полиции. «В ходе личного досмотра задержанного, из кармана его куртки правоохранители изъяли запрещенные вещества в крупном размере», — комментирует происшествие источник.
Теперь решается вопрос об избрании 22-летнему подозреваемому меры пресечения. Ведется следствие.
