05 октября 2025
04 октября 2025

На Ямал с концертом приедет популярная российская группа

В Надыме состоится концерт группы PIZZA
Выступление состоится 1 декабря
Выступление состоится 1 декабря Фото:

В Надыме (ЯНАО) 1 декабря состоится выступление группы Pizza. Концерт пройдет в спортшколе «Арктика». О событии власти Надымского района сообщили в соцсети.

«1 декабря в спортивной школе „Арктика“ состоится концерт группы PIZZA. Прозвучат душевные хиты: „Пятница“, „Оружие“, „Лифт“, „На всю планету Земля“. Эти песни вам точно знакомы, а теперь предлагаем услышать их вживую», — сообщает мэрия района в своем telegram-канале.

Концерт организован благотворительным фондом «Приличные люди». Вырученные от продажи билетов средства пойдут в первую очередь на реализацию проектов «Академии талантов».

