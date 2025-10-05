На Ямал с концертом приедет популярная российская группа

В Надыме (ЯНАО) 1 декабря состоится выступление группы Pizza. Концерт пройдет в спортшколе «Арктика». О событии власти Надымского района сообщили в соцсети.
«1 декабря в спортивной школе „Арктика“ состоится концерт группы PIZZA. Прозвучат душевные хиты: „Пятница“, „Оружие“, „Лифт“, „На всю планету Земля“. Эти песни вам точно знакомы, а теперь предлагаем услышать их вживую», — сообщает мэрия района в своем telegram-канале.
Концерт организован благотворительным фондом «Приличные люди». Вырученные от продажи билетов средства пойдут в первую очередь на реализацию проектов «Академии талантов».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!