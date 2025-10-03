Фольклорное наследие коренных народов ЯНАО

Для коренных народов Ямала, ненцев, мир — это не просто суровая тундра, а живое пространство, наполненное духами и высшими силами. Их мифология — это не сказки, а целостная картина мира, веками передававшаяся из уст в уста. Она объясняет все: от происхождения Вселенной до смены времен года и удачи на охоте. Подлинными хранителями этого драгоценного знания являются старейшины, для которых эпические песни, легенды и мифы — не просто фольклор, а часть души и священное сокровище. Они берегут свою силу, открывая тайные знания лишь избранным из молодого поколения, чтобы живая память народа не угасла. Именно благодаря этой традиции и работе этнографов, записавших устное творчество, сегодня мы можем прикоснуться к уникальной духовной культуре ненцев. Как они представляют себе устройство вселенной и кем является верховный бог Нум — в материале URA.RU.
Пантеон богов и духов
Верховным божеством ненецкого пантеона является Нум — бог-демиург, творец и повелитель неба, земли и всего живого, воплощение небесного порядка и справедливости. Его супругой выступает Я'-Небя (Я'-Миня) — богиня-мать, олицетворяющая саму Землю, покровительница женщин, детей и домашнего очага, вдыхающая душу в новорожденных и управляющая сменами времен года. Противовесом этой созидательной паре выступает Нга — владыка подземного мира, бог смерти и болезней, представляющий необходимую для мирового баланса разрушительную силу. Cогласно мифам, он является братом-близнецом Нума, что подчеркивает извечный дуализм мироздания. Этим главным божествам служат различные духи: Минлей (дух ветра и непогоды), Я' Малика (хозяева конкретных местностей), Илебям' пэртя (личные духи-покровители рода) и зловредные Нгылека — низшие духи, слуги Нга, насылающие болезни и несчастья. Вся эта сложная иерархия образует стройную космологическую систему, где каждое существо имеет свою функцию, поддерживая хрупкое равновесие между созиданием и разрушением, небом, землей и подземным миром.
Миф о сотворении мира и птице-созидателе
"Этот миф является краеугольным камнем ненецкой мифологии. Он объясняет не только появление суши, но и происхождение разных народов. В нем отражено глубокое уважение к водоплавающим птицам, в частности гагаре, которая у многих народов Севера считается священной" — отмечает краевед Инна Сугак.
Согласно легенде, изначально не было ни земли, ни людей. На небе жил верховный бог Нум, а в подземном мире — его брат и антогонист Нга. Нуму стало скучно в одиночестве, и он решил создать человека. Но для людей нужна была земля. Узнав, что дно существует под водой, Нум превратил первого человека в полярную гагару и послал ее за горстью ила. Птица трижды ныряла в морскую пучину и лишь на третий раз, после семи дней под водой, принесла в клюве кусочек земли. Нум слепил из этой земли лепёшку, бросил ее на воду — так появилась суша, которую он назвал Ямал, что означает «Край земли». Затем он создал реки, озера, животных, рыб и людей из глины.
Легенда о загадочном народе Сихиртя
"Это одна из самых известных и таинственных легенд Ямала. Ученые предполагают, что в ее основе могут лежать реальные контакты предков ненцев с более древним населением этих земель, например, с представителями Усть-Полуйской археологической культуры" — отмечают специалисты из ноябрьского Музейного центра.
Легенды гласят, что когда ненцы пришли на Ямал, эти земли уже были заселены людьми маленького роста, но очень крепкими и сильными — сихиртя (или сиртя). У них были светлые волосы и белые глаза. Они не кочевали с оленями, а жили в землянках, охотились на диких оленей и были искусными мастерами по металлу. Сихиртя избегали людей, выходили из жилищ по ночам и обладали сверхъестественной силой. Встреча с ними, по поверьям, могла привести к смерти. Со временем этот народ ушёл под землю, в свои пещеры, забрав с собой «земляного оленя» — мамонта. До сих пор ненцы находят в тундре древние артефакты и называют их «след сихиртя».
Легенда о Минлее
"В ненецкой мифологии Минлей (или Минлей тиртя) — одна из самых могущественных фигур, гигантская железнокрылая птица, являющаяся сыном верховного бога Нума. Ее образ глубоко символичен и многогранен: она выступает и как олицетворение стихий, и как опасный похититель людей, и как помощник шаманов. Управляя ветрами и непогодой, Минлей напрямую влиял на жизнь кочевников тундры, что породило множество легенд, предостерегающих от встречи с ним", — рассказал этнограф Даниил Вануйто.
Согласно одному из мифов, Минлей появился на свет трагическим образом. Во время детской игры мальчик случайно заколол ножом девочку. В отместку за этот поступок отец воткнул в самого мальчика два ножа, после чего тот чудесным образом превратился в огромную семикрылую птицу Минлей. По словам исследователей, эта трансформация объясняет его двойственную природу — будучи порождением насилия, он несет в себе как божественную силу, так и враждебность к людям, которую проявляет, похищая их и унося в свое гнездо.
Священные места и мистические истории тундры
Для ненцев вся тундра наполнена духами-хозяевами, а определенные места считаются особенно сильными и сакральными. Посещать их можно только с чистыми помыслами и в определенное время, соблюдая ритуалы.
Этнограф Леонид Лар рассказывает о священном месте рода Ядне в Тазовском районе. По легенде, здесь земля разверзлась и поглотила кочующую семью с оленями, а на поверхности остался торчать лишь кончик нарты. Это место стало родовым жертвенником. Когда Лар попытался посетить его с проводниками, небо над холмом внезапно затянула черная туча, поднялся ветер и начался ливень. Стоило им отъехать, как погода тут же наладилась. Старики объяснили это тем, что место не приняло чужаков. Другое место — ритуальная точка близ села Сеяха — охраняется загадочным туманом. Лар в ясный солнечный день пытался к нему подойти, но всякий раз приближающийся туман скрывал его от глаз, а ветер и странные звуки вынуждали исследователя отступить. Местные жители сказали, что его не пустил сам хозяин этой земли.
