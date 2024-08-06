Власти курганского округа рассказали, когда планируют отремонтировать мост, разрушенный паводком

Ремонт моста к курганской деревне Редуть запланирован на сентябрь

07 августа 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Мост был разрушен во время паводка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Ремонт моста в районе деревни Редуть Звериноголовского округа (Курганская область), который был разрушен во время весеннего паводка, планируется провести в сентябре. Об этом сообщила глава округа Марина Панкратова. «По мосту через реку в районе деревни Редуть идут работы по проектированию. После схода воды мост был обследован, финансирование на его ремонт предусмотрено. Как только проектирование будет завершено, пройдут необходимые процедуры по определению подрядчика. Планируется, что работы начнутся в сентябре. До восстановления моста жители деревни и экстренные службы пользуются временной объездной дорогой», — рассказала Панкратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что администрация Звериноголовского округа собирается восстановить мост в деревне Редуть. Также власти планируют в летне-осенний период обустроить постоянную объездную дорогу, на данный момент разрабатывается проектная документация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ремонт моста в районе деревни Редуть Звериноголовского округа (Курганская область), который был разрушен во время весеннего паводка, планируется провести в сентябре. Об этом сообщила глава округа Марина Панкратова. «По мосту через реку в районе деревни Редуть идут работы по проектированию. После схода воды мост был обследован, финансирование на его ремонт предусмотрено. Как только проектирование будет завершено, пройдут необходимые процедуры по определению подрядчика. Планируется, что работы начнутся в сентябре. До восстановления моста жители деревни и экстренные службы пользуются временной объездной дорогой», — рассказала Панкратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что администрация Звериноголовского округа собирается восстановить мост в деревне Редуть. Также власти планируют в летне-осенний период обустроить постоянную объездную дорогу, на данный момент разрабатывается проектная документация.