Власти курганского округа решили восстановить сломанный в паводок мост

Мост восстановят в Звериноголовском округе Курганской области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Звериноголовского округа Курганской области собирается восстановить мост в деревне Редуть, который обрушился во время паводка. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Обследование моста через реку Горькореченская в районе деревни Редуть проведено, принято решение о его восстановлении. После разработки проектно-сметной документации будут проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик», — указано в сообщении.

Также власти планируют в летне-осенний период обустроить постоянную объездную дорогу. Сейчас разрабатывается проектная документация. По словам сотрудников администрации, чтобы объехать мост, нужно воспользоваться дорогой, проходящей через сосновый бор, которая проходит через Куртамышский округ. Власти отметили, что объезд увеличивает время в пути на 15 минут.

Ранее местные жители жаловались, что из-за обрушения моста в деревню стало сложно добираться медикам и почтальонам. Пенсионеры обращались в администрацию по этой проблеме.