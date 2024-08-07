Кошки и деньги: сколько стоят самые дорогие курганские питомцы

В Кургане самая дорогая кошка стоит 15 000 рублей

08 августа 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

В Кургане ко Дню кошек продают питомцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане самые дорогие кошки обойдутся владельцам в 15-12 тысяч рублей. Ко Всемирному дню кошек редакция URA.RU собрала объявления с самыми дорогими кошками в Курганской области. Самым дорогим котом оказался мейн-кун за 15 000 рублей. Хозяин описывает, что питомец очень ласковый, а отдают его, потому что у его ребенка началась аллергия на шерсть. «Ищет новый дом. Отдадим только в ответственные руки. Имеются документы, кастрирован», — указано в описании объявления на сайте Avito. Вторым по цене оказались котята породы бенгальские. В Куртамышском округе продают таких питомцев за 10 000 рублей за одного котенка. В описании объявления указано, что питомец чистокровный. На момент публикации объявления ему было четыре месяца. Владелец шутит, что котенок любит немцев, подразумевая, что он очень дружен с другим питомцем курганцев — немецкой овчаркой. Продают еще одного мейн-куна, но уже за 5 000 рублей. Хозяин описывает питомца как ласкового и доброго кота, который любит большое пространство. Отмечается, что мейн-куну на момент публикации объявления было полтора года. И завершают подборку котенок породы донской сфинкс. Владелец отмечает, что питомец очень ласковый и активным, поэтому часто играется. За котенка продавец просит 3 000 рублей. Также есть объявление, достойное упоминания. Один из пользователей всемирной Сети продает своего кота шотландской породы, но за необычную цену — в 5 000 000 000 рублей. Разумеется, что это шутливое объявление. В названии и описании указано одно слово — «Кот». За самого дорогого кота в Курганской области просят 15 000 рублей Фото: сайт Avito Котенка бенгальской породы продают за 10 000 рублей Фото: сайт Avito За еще одного мейн-куна просят 5 000 рублей Фото: сайт Avito Котенок породы сфинкс выставлен на продажу за 3 000 рублей Фото: сайт Avito В Интернете появилось шутливое объявление о продаже курганского кота за 5 000 000 000 рублей Фото: сайт Avito Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане самые дорогие кошки обойдутся владельцам в 15-12 тысяч рублей. Ко Всемирному дню кошек редакция URA.RU собрала объявления с самыми дорогими кошками в Курганской области. Самым дорогим котом оказался мейн-кун за 15 000 рублей. Хозяин описывает, что питомец очень ласковый, а отдают его, потому что у его ребенка началась аллергия на шерсть. «Ищет новый дом. Отдадим только в ответственные руки. Имеются документы, кастрирован», — указано в описании объявления на сайте Avito. Вторым по цене оказались котята породы бенгальские. В Куртамышском округе продают таких питомцев за 10 000 рублей за одного котенка. В описании объявления указано, что питомец чистокровный. На момент публикации объявления ему было четыре месяца. Владелец шутит, что котенок любит немцев, подразумевая, что он очень дружен с другим питомцем курганцев — немецкой овчаркой. Продают еще одного мейн-куна, но уже за 5 000 рублей. Хозяин описывает питомца как ласкового и доброго кота, который любит большое пространство. Отмечается, что мейн-куну на момент публикации объявления было полтора года. И завершают подборку котенок породы донской сфинкс. Владелец отмечает, что питомец очень ласковый и активным, поэтому часто играется. За котенка продавец просит 3 000 рублей. Также есть объявление, достойное упоминания. Один из пользователей всемирной Сети продает своего кота шотландской породы, но за необычную цену — в 5 000 000 000 рублей. Разумеется, что это шутливое объявление. В названии и описании указано одно слово — «Кот».