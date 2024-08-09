Курганский депутат ГД Лисовский рассказал, как относится к доставкам еды

Курганский депутат ГД Лисовский: доставками еды пользоваться опасно

10 августа 2024 в 03:34 Размер текста - 17 +

Сергей Лисовский заявил, что курьеры должны носить маски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Курганской области Сергей Лисовский заявил, что не понимает людей, которые пользуются доставкой еды. По его словам, это опасно, а курьерам следует предписывать носить маски и проверять их сумки на соответствие санитарным нормам. Об этом депутат заявил СМИ. «Я не понимаю людей, пользующихся доставкой еды. А помыл ли руки тот, кто везет продукты? А где стоял его велосипед, пока он разносил еду клиентам? А его сумка?», — заявил Лисовский газете «Курган и Курганцы». По словам депутата, доставку любят заказывать «от лени». Лисовский подчеркнул, что люди не понимают, что это опасно. «К сожалению, у нас пока что еще очень низкая культура потребления еды. Мало кто понимает, что пока пищу готовят и доставляют, она пройдет много контактных точек», — отметил он. Депутат добавил, что службами доставки нужно заниматься предметно, и предписывать курьерам носить маски, а также проверять их сумки на соответствие санитарным нормам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Сергей Лисовский заявил, что не понимает людей, которые пользуются доставкой еды. По его словам, это опасно, а курьерам следует предписывать носить маски и проверять их сумки на соответствие санитарным нормам. Об этом депутат заявил СМИ. «Я не понимаю людей, пользующихся доставкой еды. А помыл ли руки тот, кто везет продукты? А где стоял его велосипед, пока он разносил еду клиентам? А его сумка?», — заявил Лисовский газете «Курган и Курганцы». По словам депутата, доставку любят заказывать «от лени». Лисовский подчеркнул, что люди не понимают, что это опасно. «К сожалению, у нас пока что еще очень низкая культура потребления еды. Мало кто понимает, что пока пищу готовят и доставляют, она пройдет много контактных точек», — отметил он. Депутат добавил, что службами доставки нужно заниматься предметно, и предписывать курьерам носить маски, а также проверять их сумки на соответствие санитарным нормам.