В ЯНАО иномарка сбила пешехода

Пешеход в результате ЛТП получил травмы
В Салехарде (ЯНАО) днем 9 августа на улице Объездной пешеход попал под колеса иномарки. В Госавтоинспекции округа сообщается, что пострадавший получил травмы.
«09.08.2024 года, около 17 часов 15 минут, в районе дома 7 по улице Объездная в Салехарде, водитель автомобиля Hyundai, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Информация о госпитализации пешехода не уточняется.
Всего на Ямале за прошедшие сутки зарегистрировано пять ДТП. В них пострадал один человек, отметили в ведомстве.
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