09 августа 2024

В ЯНАО иномарка сбила пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеход в результате ЛТП получил травмы
Пешеход в результате ЛТП получил травмы Фото:

В Салехарде (ЯНАО) днем 9 августа на улице Объездной пешеход попал под колеса иномарки. В Госавтоинспекции округа сообщается, что пострадавший получил травмы.

«09.08.2024 года, около 17 часов 15 минут, в районе дома 7 по улице Объездная в Салехарде, водитель автомобиля Hyundai, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Информация о госпитализации пешехода не уточняется.

Всего на Ямале за прошедшие сутки зарегистрировано пять ДТП. В них пострадал один человек, отметили в ведомстве.

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В Салехарде (ЯНАО) днем 9 августа на улице Объездной пешеход попал под колеса иномарки. В Госавтоинспекции округа сообщается, что пострадавший получил травмы. «09.08.2024 года, около 17 часов 15 минут, в районе дома 7 по улице Объездная в Салехарде, водитель автомобиля Hyundai, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Информация о госпитализации пешехода не уточняется. Всего на Ямале за прошедшие сутки зарегистрировано пять ДТП. В них пострадал один человек, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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