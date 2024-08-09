09 августа 2024

На озере Ханто в ЯНАО обнаружен труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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В скором времени будет проведена процедура опознания мужчины, которого нашли на озере Ханто
В скором времени будет проведена процедура опознания мужчины, которого нашли на озере Ханто Фото:

В ямальском озере Ханто обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы.

«На озере Ханто найдено тело мужчины», — рассказали местные жители. Их слова передает telegram-канал «Миг Ноябрьск».

Сейчас на месте работают полицейские. Причины и время смерти уточняются. В скором времени будет проведена процедура опознания.

URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается

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В ямальском озере Ханто обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы. «На озере Ханто найдено тело мужчины», — рассказали местные жители. Их слова передает telegram-канал «Миг Ноябрьск». Сейчас на месте работают полицейские. Причины и время смерти уточняются. В скором времени будет проведена процедура опознания. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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