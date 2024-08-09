На озере Ханто в ЯНАО обнаружен труп мужчины

В скором времени будет проведена процедура опознания мужчины, которого нашли на озере Ханто
В ямальском озере Ханто обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы.
«На озере Ханто найдено тело мужчины», — рассказали местные жители. Их слова передает telegram-канал «Миг Ноябрьск».
Сейчас на месте работают полицейские. Причины и время смерти уточняются. В скором времени будет проведена процедура опознания.
URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается
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