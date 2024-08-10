10 августа 2024
09 августа 2024

В пригороде Кургана в аварию попала машина ДПС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане идет проверка по факту аварии с участием автомобиля ДПС
В Кургане идет проверка по факту аварии с участием автомобиля ДПС Фото:

Недалеко от Кургана 11 августа экипаж ДПС столкнулся с автомобилем ВАЗ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Произошло столкновение на дороге рядом с Курганом между патрульным автомобилем Lada Vesta под управлением сотрудника Госавтоинспекции и машиной ВАЗ-2114. По факту ДТП проводится проверка», — отметили представители полиции.

В пресс-службе ведомства агентству пообещали предоставить дополнительную информацию, когда станут известны итоги проверки причин аварии. О том, есть ли пострадавшие в ДТП, пока не сообщается.

На дороге столкнулись машина ДПС и легковушка ВАЗ-2114
На дороге столкнулись машина ДПС и легковушка ВАЗ-2114
Фото:

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Недалеко от Кургана 11 августа экипаж ДПС столкнулся с автомобилем ВАЗ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Произошло столкновение на дороге рядом с Курганом между патрульным автомобилем Lada Vesta под управлением сотрудника Госавтоинспекции и машиной ВАЗ-2114. По факту ДТП проводится проверка», — отметили представители полиции. В пресс-службе ведомства агентству пообещали предоставить дополнительную информацию, когда станут известны итоги проверки причин аварии. О том, есть ли пострадавшие в ДТП, пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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