В Кургане идет проверка по факту аварии с участием автомобиля ДПС
Недалеко от Кургана 11 августа экипаж ДПС столкнулся с автомобилем ВАЗ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«Произошло столкновение на дороге рядом с Курганом между патрульным автомобилем Lada Vesta под управлением сотрудника Госавтоинспекции и машиной ВАЗ-2114. По факту ДТП проводится проверка», — отметили представители полиции.
В пресс-службе ведомства агентству пообещали предоставить дополнительную информацию, когда станут известны итоги проверки причин аварии. О том, есть ли пострадавшие в ДТП, пока не сообщается.
На дороге столкнулись машина ДПС и легковушка ВАЗ-2114
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