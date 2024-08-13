Ограничение будет действовать с 14 по 24 августа
В Тюмени с 14 по 24 августа перекроют проезд по улице Анатолия Замкова в микрорайоне Утешево. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«В период с 14 по 24 августа будет прекращено движение транспорта по дороге на улице Анатолия Замкова, в районе дома 1а. Причина — выполнение работ по капремонту тепловой сети», — рассказали в мэрии.
Водителям рекомендуют объезжать ограничение по улицам Березовской и Школьной. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени до конца лета перекроют дорогу в районе КПД, на улице Энергетиков.
Проезд перекроют на 10 дней
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