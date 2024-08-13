В Тюмени на 10 дней перекроют одну из дорог. Схема

В Тюмени на 10 дней закроют проезд по улице Анатолия Замкова
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение будет действовать с 14 по 24 августа
Ограничение будет действовать с 14 по 24 августа Фото:

В Тюмени с 14 по 24 августа перекроют проезд по улице Анатолия Замкова в микрорайоне Утешево. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«В период с 14 по 24 августа будет прекращено движение транспорта по дороге на улице Анатолия Замкова, в районе дома 1а. Причина — выполнение работ по капремонту тепловой сети», — рассказали в мэрии.

Водителям рекомендуют объезжать ограничение по улицам Березовской и Школьной. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени до конца лета перекроют дорогу в районе КПД, на улице Энергетиков.

Проезд перекроют на 10 дней
Проезд перекроют на 10 дней
Фото:

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В Тюмени с 14 по 24 августа перекроют проезд по улице Анатолия Замкова в микрорайоне Утешево. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «В период с 14 по 24 августа будет прекращено движение транспорта по дороге на улице Анатолия Замкова, в районе дома 1а. Причина — выполнение работ по капремонту тепловой сети», — рассказали в мэрии. Водителям рекомендуют объезжать ограничение по улицам Березовской и Школьной. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени до конца лета перекроют дорогу в районе КПД, на улице Энергетиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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