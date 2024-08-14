ВСУ стали использовать истребители в Курской области: карта СВО на 14 августа

Украинская армия применила истребители в ходе боев в поселке Теткино в Курской области. Этот населенный пункт потенциально уязвим для атак, потому что его географическое положение затрудняет логистику и оборону. Также ВСУ атаковали регион 37 беспилотниками и четырьмя ракетами «Точка-У». Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Курская область
По информации telegram-канала «Два майора», за прошедшие сутки ВСУ использовали авиацию для нанесения ударов по поселку Теткино в Курской области, который ранее был одним из ключевых пунктов пропуска через границу между Россией и Украиной. Теткино находится вдали от основных зон боевых действий, но его географические особенности, затрудняющие оборону и логистику, делают его потенциально уязвимым для атак.
ВС РФ уничтожили польский танк Twardy и Т-72АВ бригады ВСУ. Под Малой Локней взяты в плен пять боевиков украинской армии. Кроме того, на приграничной территории Курской области истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ с помощью авиабомб поразили живую силу и боевую технику украинской армии. После подтверждения об уничтожении целей истребители вернулись на аэродром вылета, сообщили в Минобороны РФ.
В приграничном районе региона также была уничтожена бронемашина Stryker, произведенная в США. Ее удалось поразить с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».
Атаки ВСУ на регионы России
Минобороны РФ сообщило об атаке украинской армии, в ходе которой за сутки было совершено нападение на восемь российских регионов с использованием 117 дронов и ракет. Средства ПВО успешно уничтожили все четыре тактические ракеты «Точка-У» и 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
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Курская область: 37 дронов и четыре тактические ракеты;
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Воронежская область: 37 дронов;
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Белгородская область: 17 дронов;
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Нижегородская область: 11 дронов;
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Волгоградская область: девять дронов;
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Брянская область: три дрона;
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Орловская область: два дрона;
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Ростовская область: один дрон.
В Белгородской области в связи с атаками украинской армии был введен режим ЧС регионального уровня. Также глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что впоследствии он направит просьбу об объявлении ЧС федерального уровня в правительственную комиссию.
Донецкое направление
По жилым районам Донецкой Народной Республики ВСУ выпустили 53 боеприпаса за сутки, обстреляв территорию 19 раз. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что пострадали три человека, среди них два несовершеннолетних.
Кроме того, в Константиновке продолжаются бои. В районе Красногоровки ВС РФ продвигаются с северной стороны, выбивая остатки подразделений ВСУ с территории города. В Карловке украинская армия держит оборону почти в каждом доме, что осложняет продвижение армии России. В населенных пунктах Дзержинск и Нью-Йорк ВС РФ достигли тактических успехов, передает telegram-канал WarGonzo.
Авдеевское направление
На авдеевском направлении расчет самоходной гаубицы «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» ликвидировал артиллерийские установки ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что после выполнения задания ВС РФ замаскировали оружие и скрылись в подземных укрытиях.
Южнодонецкое и покровское направления
В районе Константиновки танкисты ВС РФ захватили украинский танк Т-64. Позже на боевую машину был нанесен тактический знак группировки войск «Восток», а также проведен ее ремонт, передает военное ведомство.
На покровском направлении в селе Гродовка, его окрестностях и в районе города Новогродовка подразделения ВСУ уходят с позиций. Противник не оказывает особого сопротивления ВС РФ.
Запорожское и харьковское направления
В районе Работино и на северо-западе Вербового на запорожском направлении идут позиционные бои. В целом обстановка на этом участке находится без изменений.
На харьковском направлении нет серьезных изменений на линии боевого соприкосновения. В Волчанске и Глубоком продолжаются бои. В последнее время ВСУ уменьшили количество атак, однако боевые действия на этом участке фронта продолжают быть активными, передает telegram-канал WarGonzo.
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