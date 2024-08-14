ВСУ стали использовать истребители в Курской области: карта СВО на 14 августа

Армия Украины применила авиацию по наземным целям в Теткино Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, авиация, истребитель, самолет, nato,  stock, Gripen
ВСУ атаковали поселок в Курской области с помощью истребителей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия применила истребители в ходе боев в поселке Теткино в Курской области. Этот населенный пункт потенциально уязвим для атак, потому что его географическое положение затрудняет логистику и оборону. Также ВСУ атаковали регион 37 беспилотниками и четырьмя ракетами «Точка-У». Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

Фото:

Курская область

По информации telegram-канала «Два майора», за прошедшие сутки ВСУ использовали авиацию для нанесения ударов по поселку Теткино в Курской области, который ранее был одним из ключевых пунктов пропуска через границу между Россией и Украиной. Теткино находится вдали от основных зон боевых действий, но его географические особенности, затрудняющие оборону и логистику, делают его потенциально уязвимым для атак.

Новость по теме
ВСУ пленили бойцов «Ахмат», а срочники отражают атаку: главное о битве в Курской области за неделю

ВС РФ уничтожили польский танк Twardy и Т-72АВ бригады ВСУ. Под Малой Локней взяты в плен пять боевиков украинской армии. Кроме того, на приграничной территории Курской области истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ с помощью авиабомб поразили живую силу и боевую технику украинской армии. После подтверждения об уничтожении целей истребители вернулись на аэродром вылета, сообщили в Минобороны РФ.

В приграничном районе региона также была уничтожена бронемашина Stryker, произведенная в США. Ее удалось поразить с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Атаки ВСУ на регионы России

Минобороны РФ сообщило об атаке украинской армии, в ходе которой за сутки было совершено нападение на восемь российских регионов с использованием 117 дронов и ракет. Средства ПВО успешно уничтожили все четыре тактические ракеты «Точка-У» и 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

  • Курская область: 37 дронов и четыре тактические ракеты;

  • Воронежская область: 37 дронов;

  • Белгородская область: 17 дронов;

  • Нижегородская область: 11 дронов;

  • Волгоградская область: девять дронов;

  • Брянская область: три дрона;

  • Орловская область: два дрона;

  • Ростовская область: один дрон.

В Белгородской области в связи с атаками украинской армии был введен режим ЧС регионального уровня. Также глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что впоследствии он направит просьбу об объявлении ЧС федерального уровня в правительственную комиссию.

Донецкое направление

По жилым районам Донецкой Народной Республики ВСУ выпустили 53 боеприпаса за сутки, обстреляв территорию 19 раз. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что пострадали три человека, среди них два несовершеннолетних.

Кроме того, в Константиновке продолжаются бои. В районе Красногоровки ВС РФ продвигаются с северной стороны, выбивая остатки подразделений ВСУ с территории города. В Карловке украинская армия держит оборону почти в каждом доме, что осложняет продвижение армии России. В населенных пунктах Дзержинск и Нью-Йорк ВС РФ достигли тактических успехов, передает telegram-канал WarGonzo.

Авдеевское направление

На авдеевском направлении расчет самоходной гаубицы «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» ликвидировал артиллерийские установки ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что после выполнения задания ВС РФ замаскировали оружие и скрылись в подземных укрытиях.

Южнодонецкое и покровское направления

В районе Константиновки танкисты ВС РФ захватили украинский танк Т-64. Позже на боевую машину был нанесен тактический знак группировки войск «Восток», а также проведен ее ремонт, передает военное ведомство.

На покровском направлении в селе Гродовка, его окрестностях и в районе города Новогродовка подразделения ВСУ уходят с позиций. Противник не оказывает особого сопротивления ВС РФ.

Запорожское и харьковское направления

В районе Работино и на северо-западе Вербового на запорожском направлении идут позиционные бои. В целом обстановка на этом участке находится без изменений.

На харьковском направлении нет серьезных изменений на линии боевого соприкосновения. В Волчанске и Глубоком продолжаются бои. В последнее время ВСУ уменьшили количество атак, однако боевые действия на этом участке фронта продолжают быть активными, передает telegram-канал WarGonzo.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская армия применила истребители в ходе боев в поселке Теткино в Курской области. Этот населенный пункт потенциально уязвим для атак, потому что его географическое положение затрудняет логистику и оборону. Также ВСУ атаковали регион 37 беспилотниками и четырьмя ракетами «Точка-У». Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. По информации telegram-канала «Два майора», за прошедшие сутки ВСУ использовали авиацию для нанесения ударов по поселку Теткино в Курской области, который ранее был одним из ключевых пунктов пропуска через границу между Россией и Украиной. Теткино находится вдали от основных зон боевых действий, но его географические особенности, затрудняющие оборону и логистику, делают его потенциально уязвимым для атак. ВС РФ уничтожили польский танк Twardy и Т-72АВ бригады ВСУ. Под Малой Локней взяты в плен пять боевиков украинской армии. Кроме того, на приграничной территории Курской области истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ с помощью авиабомб поразили живую силу и боевую технику украинской армии. После подтверждения об уничтожении целей истребители вернулись на аэродром вылета, сообщили в Минобороны РФ. В приграничном районе региона также была уничтожена бронемашина Stryker, произведенная в США. Ее удалось поразить с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Минобороны РФ сообщило об атаке украинской армии, в ходе которой за сутки было совершено нападение на восемь российских регионов с использованием 117 дронов и ракет. Средства ПВО успешно уничтожили все четыре тактические ракеты «Точка-У» и 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: Курская область: 37 дронов и четыре тактические ракеты; Воронежская область: 37 дронов; Белгородская область: 17 дронов; Нижегородская область: 11 дронов; Волгоградская область: девять дронов; Брянская область: три дрона; Орловская область: два дрона; Ростовская область: один дрон. В Белгородской области в связи с атаками украинской армии был введен режим ЧС регионального уровня. Также глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что впоследствии он направит просьбу об объявлении ЧС федерального уровня в правительственную комиссию. По жилым районам Донецкой Народной Республики ВСУ выпустили 53 боеприпаса за сутки, обстреляв территорию 19 раз. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что пострадали три человека, среди них два несовершеннолетних. Кроме того, в Константиновке продолжаются бои. В районе Красногоровки ВС РФ продвигаются с северной стороны, выбивая остатки подразделений ВСУ с территории города. В Карловке украинская армия держит оборону почти в каждом доме, что осложняет продвижение армии России. В населенных пунктах Дзержинск и Нью-Йорк ВС РФ достигли тактических успехов, передает telegram-канал WarGonzo. На авдеевском направлении расчет самоходной гаубицы «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» ликвидировал артиллерийские установки ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что после выполнения задания ВС РФ замаскировали оружие и скрылись в подземных укрытиях. В районе Константиновки танкисты ВС РФ захватили украинский танк Т-64. Позже на боевую машину был нанесен тактический знак группировки войск «Восток», а также проведен ее ремонт, передает военное ведомство. На покровском направлении в селе Гродовка, его окрестностях и в районе города Новогродовка подразделения ВСУ уходят с позиций. Противник не оказывает особого сопротивления ВС РФ. В районе Работино и на северо-западе Вербового на запорожском направлении идут позиционные бои. В целом обстановка на этом участке находится без изменений. На харьковском направлении нет серьезных изменений на линии боевого соприкосновения. В Волчанске и Глубоком продолжаются бои. В последнее время ВСУ уменьшили количество атак, однако боевые действия на этом участке фронта продолжают быть активными, передает telegram-канал WarGonzo.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...