ВСУ пленили бойцов «Ахмат», а срочники отражают атаку: главное о битве в Курской области за неделю

Пять военных ВСУ попали в плен у Малой Локни в Курской области

14 августа 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

С момента нападения ВСУ на Курскую область 6 августа их потери составили до 2 030 военнослужащих; также ВС РФ уничтожили свыше 200 единиц боевой техники армии Киева. В регионе проводится масштабная эвакуация жителей на фоне обстрелов. Ход боев в Курской области с 6 по 13 августа — в материале URA.RU. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о пленении пятерых бойцов военными ВСУ. Он также иронично высказался в сторону украинских СМИ и попросил их продолжать рассказывать о массовом пленении ВС РФ «бабушками на хуторе». Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани обратилась к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область. Целью этого является проверка сообщений о нарушениях прав человека, предположительно совершенных украинскими военными. Обращение последовало за заявлением уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, требующей осудить действия Украины. Журналист газеты The New York Times приехал в Курскую область, его пропустили бойцы ВСУ. Он рассказал о необходимости эвакуации поврежденной американской техники обратно на Украину после вторжения. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о прекращении продвижения украинской армии в Курской области. По его словам, ВСУ понесли значительные потери в ходе боевых действий. Он уточнил, что Киев потерял 45 единиц техники на одном из участков курского направления и большое количество личного состава. Также Минобороны РФ раскрыло информацию о потерях ВСУ в Курской области, утверждая, что с начала вторжения украинская сторона потеряла до 2 030 военнослужащих, 31 бронетранспортер, 35 танков и 18 боевых машин пехоты, 179 других бронемашин, в том числе танк Т-64, БМП Marder и Bradley, различные БТР и БМП, бронеавтомобили «Казак», бронемашины International MAXX Pro, САУ «Богдана» и ЗРК «Бук». Кроме того, за 13 августа, по данным военного ведомства, было уничтожено более 400 украинских военных. Российская армия взяла в плен группы военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле села Малая Локня. Отмечается, что сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, после чего были захвачены еще двое их сослуживцев. ФСБ России задержала бойца ВСУ Руслана Полторацкого в Курской области, которого бросили сослуживцы, он пытался сам вернуться на Украину. Мужчина признался в получении приказов от украинских властей на расстрел мирных жителей региона, если те окажут сопротивление. Он также отметил, что ВСУ занимались мародерством в приграничной области. Кроме того, задержанный рассказал, что после завершения боевых действий на курском направлении украинские войска планировали двигаться в сторону Белгорода. Он подчеркнул, что вторжение в Россию рассматривается Украиной как последняя надежда на успех в конфликте. В связи с нападением ВСУ на регион было эвакуировано более 76 тысяч человек. Также в области были объявлены режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции. По словам официального представителя МЧС России Артема Шарова, в Курске функционирует межведомственный оперативный штаб. Основной его задачей является переселение жителей из приграничных районов в безопасные места. Более 4,4 тысячи человек уже разместили в пунктах временного размещения (ПВР). В общей сложности, в восьми регионах России организовано 60 ПВР для приема людей из приграничных районов, 26 из которых расположены в Курской области. Также ПВР работают в Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях и в Подмосковье. Депутат Госдумы от Забайкалья генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил о том, что российские солдаты-срочники успешно отбили атаки украинской армии в приграничном районе Курской области, при этом не понеся никаких потерь. Он также подчеркнул важность наличия срочников на российско-украинской границе и их роль в текущем конфликте. Кроме того, Гурулев напомнил, что срочники принимали активное участие в ключевых военных действиях прошлого, включая войны в Афганистане и Чечне. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул рост числа добровольцев, желающих заключить контракты с Минобороны, на фоне нападений ВСУ на Курскую область. Также врио губернатора Курской области Алексей Смирнов провел переговоры с заместителем министра обороны Андреем Булигой, в результате чего было принято решение о направлении дополнительных военных подразделений в регион. Кроме того, и волонтеры из «Молодой гвардии» прибыли в Курскую область из ДНР для оказания поддержки жителям. Семь человек уже на месте, а следующие группы планируют отправку 11 и 12 августа. Волонтеры участвуют в координации эвакуации и работают на контрольно-пропускном пункте Суджинского кольца. С начала боевых действий 6 августа более 76 тысяч человек были эвакуированы из Курской области. Помощь в этом оказывают также представители Народного ополчения ДНР. Forbes сообщает о том, что Украина задействовала свою элитную 80-ю десантно-штурмовую бригаду для наступления на Курскую область. Эта бригада известна своей подготовкой и считается одной из самых сильных и мобильных в рядах украинской армии. Отмечается, что элитная бригада оснащена западной техникой. Ранее 80-я бригада ВСУ была замечена в расстреле российских военнопленных в Макеевке в 2022 году. В Курской области проводится операция по уничтожению противника, который был остановлен на основных направлениях. Военные специалисты, включая полковника в отставке Анатолия Матвейчука, считают, что ВСУ и иностранные наемники, присутствующие в регионе, могут оказаться в полуокружении и подвергнуться полному уничтожению. Для контрудара сформирована специальная группировка. Через неделю после начала агрессии ситуация изменилась: если ранее украинская сторона активно делилась фотографиями с указателями российских населенных пунктов, то теперь их активность в интернете снизилась. Однако, по информации Минобороны РФ, ВСУ пытались прорваться в районах Общего Колодезя, Снагости, Каучука, Мартыновки и Алексеевского, но атаки были отражены.