В Кургане строят новую дорогу рядом с озером. Фото, видео

15 августа 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

В Заозерном районе строят новую дорогу к самой большой школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в Заозерном районе рядом с озером строят новую дорогу к школе на 1500 мест. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. До этого горожане сообщали, что на курганском озере самосвалы и бульдозеры укрепляют берег. «У озера в Заозерном строится новая дорога. Она повернет в сторону новой школы на 1500 мест и строящегося жилого комплекса», — рассказал источник. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане не доделали дорогу в Заозерном к сроку сдачи. Чиновники заявили, что график работ на улице Фарафонова сдвинулся из-за ливневых дождей. Рядом с озером в Заозерном районе строят новую дорогу Фото: читатель URA.RU Дорога от озера повернет в сторону строящегося ЖК и новой школы на 1500 мест Фото: читатель URA.RU Новая дорога строится по улице Алексеева Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в Заозерном районе рядом с озером строят новую дорогу к школе на 1500 мест. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. До этого горожане сообщали, что на курганском озере самосвалы и бульдозеры укрепляют берег. «У озера в Заозерном строится новая дорога. Она повернет в сторону новой школы на 1500 мест и строящегося жилого комплекса», — рассказал источник. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане не доделали дорогу в Заозерном к сроку сдачи. Чиновники заявили, что график работ на улице Фарафонова сдвинулся из-за ливневых дождей.