В Кургане в Заозерном районе рядом с озером строят новую дорогу к школе на 1500 мест. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. До этого горожане сообщали, что на курганском озере самосвалы и бульдозеры укрепляют берег.
«У озера в Заозерном строится новая дорога. Она повернет в сторону новой школы на 1500 мест и строящегося жилого комплекса», — рассказал источник.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане не доделали дорогу в Заозерном к сроку сдачи. Чиновники заявили, что график работ на улице Фарафонова сдвинулся из-за ливневых дождей.
Рядом с озером в Заозерном районе строят новую дорогу
Фото: читатель URA.RU
Дорога от озера повернет в сторону строящегося ЖК и новой школы на 1500 мест
Фото: читатель URA.RU
Новая дорога строится по улице Алексеева
Фото: читатель URA.RU
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В Кургане в Заозерном районе рядом с озером строят новую дорогу к школе на 1500 мест. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. До этого горожане сообщали, что на курганском озере самосвалы и бульдозеры укрепляют берег. «У озера в Заозерном строится новая дорога. Она повернет в сторону новой школы на 1500 мест и строящегося жилого комплекса», — рассказал источник. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане не доделали дорогу в Заозерном к сроку сдачи. Чиновники заявили, что график работ на улице Фарафонова сдвинулся из-за ливневых дождей.