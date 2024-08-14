14 августа 2024

В Кургане строят новую дорогу рядом с озером. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, экскаватор, бульдозер
В Заозерном районе строят новую дорогу к самой большой школе Фото:

В Кургане в Заозерном районе рядом с озером строят новую дорогу к школе на 1500 мест. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. До этого горожане сообщали, что на курганском озере самосвалы и бульдозеры укрепляют берег.

«У озера в Заозерном строится новая дорога. Она повернет в сторону новой школы на 1500 мест и строящегося жилого комплекса», — рассказал источник.

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане не доделали дорогу в Заозерном к сроку сдачи. Чиновники заявили, что график работ на улице Фарафонова сдвинулся из-за ливневых дождей.

Рядом с озером в Заозерном районе строят новую дорогу
Рядом с озером в Заозерном районе строят новую дорогу
Фото:
Дорога от озера повернет в сторону строящегося ЖК и новой школы на 1500 мест
Дорога от озера повернет в сторону строящегося ЖК и новой школы на 1500 мест
Фото:
Новая дорога строится по улице Алексеева
Новая дорога строится по улице Алексеева
Фото:

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В Кургане в Заозерном районе рядом с озером строят новую дорогу к школе на 1500 мест. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. До этого горожане сообщали, что на курганском озере самосвалы и бульдозеры укрепляют берег. «У озера в Заозерном строится новая дорога. Она повернет в сторону новой школы на 1500 мест и строящегося жилого комплекса», — рассказал источник. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане не доделали дорогу в Заозерном к сроку сдачи. Чиновники заявили, что график работ на улице Фарафонова сдвинулся из-за ливневых дождей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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