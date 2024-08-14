В ЯНАО с нефтедобытчиков взыскали несколько миллионов за ущерб природе

Нефтедобытчик ООО «Харампурнефтегаз» возместил ущерб от загрязнения окружающей среды нефтесодержащей жидкостью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
«В ходе проверки выявлены факты загрязнения лесных участков нефтесодержащей жидкостью на общей площади более 3500 м². Ущерб лесному фонду составил более четырех миллионов рублей», — рассказали в официальном telegram-канале окружного ведомства.
По результатам мер, принятых природоохранной прокуратурой, «Харампурнефтегаз» в полном объеме возместил ущерб. Ранее сообщалось, что с предпринимателей в ЯНАО было взыскано свыше 28 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды.
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Нефтедобытчик ООО «Харампурнефтегаз» возместил ущерб от загрязнения окружающей среды нефтесодержащей жидкостью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «В ходе проверки выявлены факты загрязнения лесных участков нефтесодержащей жидкостью на общей площади более 3500 м². Ущерб лесному фонду составил более четырех миллионов рублей», — рассказали в официальном telegram-канале окружного ведомства. По результатам мер, принятых природоохранной прокуратурой, «Харампурнефтегаз» в полном объеме возместил ущерб. Ранее сообщалось, что с предпринимателей в ЯНАО было взыскано свыше 28 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды.