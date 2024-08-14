В ЯНАО с нефтедобытчиков взыскали несколько миллионов за ущерб природе

«Харампурнефтегаз» выплатил четыре миллиона рублей за загрязнение природы

15 августа 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Нефтедобытчик нанес ущерб окружающей среде (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтедобытчик ООО «Харампурнефтегаз» возместил ущерб от загрязнения окружающей среды нефтесодержащей жидкостью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «В ходе проверки выявлены факты загрязнения лесных участков нефтесодержащей жидкостью на общей площади более 3500 м². Ущерб лесному фонду составил более четырех миллионов рублей», — рассказали в официальном telegram-канале окружного ведомства. По результатам мер, принятых природоохранной прокуратурой, «Харампурнефтегаз» в полном объеме возместил ущерб. Ранее сообщалось, что с предпринимателей в ЯНАО было взыскано свыше 28 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нефтедобытчик ООО «Харампурнефтегаз» возместил ущерб от загрязнения окружающей среды нефтесодержащей жидкостью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «В ходе проверки выявлены факты загрязнения лесных участков нефтесодержащей жидкостью на общей площади более 3500 м². Ущерб лесному фонду составил более четырех миллионов рублей», — рассказали в официальном telegram-канале окружного ведомства. По результатам мер, принятых природоохранной прокуратурой, «Харампурнефтегаз» в полном объеме возместил ущерб. Ранее сообщалось, что с предпринимателей в ЯНАО было взыскано свыше 28 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды.