14 августа 2024

В ЯНАО с нефтедобытчиков взыскали несколько миллионов за ущерб природе

«Харампурнефтегаз» выплатил четыре миллиона рублей за загрязнение природы
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтедобытчик нанес ущерб окружающей среде (архивное фото) Фото:

Нефтедобытчик ООО «Харампурнефтегаз» возместил ущерб от загрязнения окружающей среды нефтесодержащей жидкостью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В ходе проверки выявлены факты загрязнения лесных участков нефтесодержащей жидкостью на общей площади более 3500 м². Ущерб лесному фонду составил более четырех миллионов рублей», — рассказали в официальном telegram-канале окружного ведомства.

По результатам мер, принятых природоохранной прокуратурой, «Харампурнефтегаз» в полном объеме возместил ущерб. Ранее сообщалось, что с предпринимателей в ЯНАО было взыскано свыше 28 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды.

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Нефтедобытчик ООО «Харампурнефтегаз» возместил ущерб от загрязнения окружающей среды нефтесодержащей жидкостью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «В ходе проверки выявлены факты загрязнения лесных участков нефтесодержащей жидкостью на общей площади более 3500 м². Ущерб лесному фонду составил более четырех миллионов рублей», — рассказали в официальном telegram-канале окружного ведомства. По результатам мер, принятых природоохранной прокуратурой, «Харампурнефтегаз» в полном объеме возместил ущерб. Ранее сообщалось, что с предпринимателей в ЯНАО было взыскано свыше 28 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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