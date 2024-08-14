14 августа 2024

Власти Нового Уренгоя рассказали, для каких объектов построят мощную котельную за три млрд рублей. Фото

В Новом Уренгое построят котельную стоимостью в три млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, трубы, котельная, давление, манометр, петухово, сезон, котельня, отопительный
Котельная поможет обеспечить новые объекты энергией и станет подстраховкой на случай аварии Фото:

В Новом Уренгое построят мощную котельную стоимостью почти в три млрд рублей. Источник предназначен для обеспечения энергией перспективных застроек города, в том числе детсадов, школ и многоквартирных домов в северной части газовой столицы Ямала, сообщили корреспонденту URA.RU в городской администрации.

«Общая мощность котельной — 214 МВт. Районная котельная будет обеспечивать теплоснабжением и горячим водоснабжением объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, жилые многоквартирные дома, общественные и прочие объекты в микрорайонах Олимпийский, Звездный, Уютный, Парковый в Новом Уренгое и объекты перспективного строительства в прилегающих микрорайонах», — сообщил агентству первый заместитель главы администрации Виктор Пузанов.

Как утоняет источник, муниципальный контракт мэрия Нового Уренгоя заключила с подрядчиком АО «Управляющая коммунальная компания». Стоимость работ оценивается в два млрд 954 млн рублей. В эксплуатацию котельную планируют ввести к сентябрю 2025 года.

«Объектов с такой мощностью не появлялось в газовой столице последние 30 лет. Такой источник поможет обеспечить новые объекты энергией и станет подстраховкой на случай аварии», — сообщает telegram-канал Новый Уренгой». В строительный сезон 2024 года строители планируют успеть закрыть каркас здания и приступить к установке оборудования.

Ранее сообщалось, что тепло в дома ЯНАО придет к первому сентября. Чиновники сообщили о подготовке социальных объектов к отопительному сезону.

Проект котельной для Нового Уренгоя
Проект котельной для Нового Уренгоя

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В Новом Уренгое построят мощную котельную стоимостью почти в три млрд рублей. Источник предназначен для обеспечения энергией перспективных застроек города, в том числе детсадов, школ и многоквартирных домов в северной части газовой столицы Ямала, сообщили корреспонденту URA.RU в городской администрации. «Общая мощность котельной — 214 МВт. Районная котельная будет обеспечивать теплоснабжением и горячим водоснабжением объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, жилые многоквартирные дома, общественные и прочие объекты в микрорайонах Олимпийский, Звездный, Уютный, Парковый в Новом Уренгое и объекты перспективного строительства в прилегающих микрорайонах», — сообщил агентству первый заместитель главы администрации Виктор Пузанов. Как утоняет источник, муниципальный контракт мэрия Нового Уренгоя заключила с подрядчиком АО «Управляющая коммунальная компания». Стоимость работ оценивается в два млрд 954 млн рублей. В эксплуатацию котельную планируют ввести к сентябрю 2025 года. «Объектов с такой мощностью не появлялось в газовой столице последние 30 лет. Такой источник поможет обеспечить новые объекты энергией и станет подстраховкой на случай аварии», — сообщает telegram-канал Новый Уренгой». В строительный сезон 2024 года строители планируют успеть закрыть каркас здания и приступить к установке оборудования. Ранее сообщалось, что тепло в дома ЯНАО придет к первому сентября. Чиновники сообщили о подготовке социальных объектов к отопительному сезону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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