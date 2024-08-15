Курганская полиция выплатит ущерб тюменцу, получившему пожизненный срок

Осужденный получит компенсацию за содержание в курганском изоляторе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Получивший пожизненный срок за тройное убийство тюменец Сергей Буяновский добился компенсации от отделения полиции за плохие условия содержания в изоляторе. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правопорядка.

«Тюменец, которому дали пожизненный срок за убийство семьи курганского бизнесмена, добился возмещения морального вреда от полиции», — сообщили источники. Мужчине выплатят 10 тысяч рублей за нарушение нормативов в изоляторе временного содержания в городе Петухово, где он находился в 2017 году.

Информация подтвердилась данными судебных материалов. Мужчине удалось доказать, что в камере площадью 12 квадратных метров на четверых арестантов не было санузла, канализации, водопровода, радиоточки, электророзетки и шкафа для хранения продуктов. Условия освещения и температурный режим также стали предметом спора. Суд назначил осужденному компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей.

Сотрудники отделения полиции «Петуховский» попытались обжаловать решение в кассационном суде. В жалобе они указывали на отсутствие вины доны должностных лиц, поскольку условия содержания обусловлены годом постройки и особенностями конструкции изолятора. Суд рассмотрел жалобу и установил, что содержание лица «в помещении, функционирующим в режиме изолятора временного содержания, в условиях, не соответствующих установленным нормам, влечет нарушение прав гражданина». Поэтому решение о выплате компенсации было оставлено в силе.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Тюменской области приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство в курганском районе. Мужчина приехал забрать у пенсионера МВД товар. После возникшего спора о стоимости, он расправился с продавцом и его семьей.