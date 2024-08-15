Курганская полиция выплатит ущерб тюменцу, получившему пожизненный срок

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, изолятор, решетка на окне, следственный изолятор, тюремная камера
Осужденный получит компенсацию за содержание в курганском изоляторе Фото:

Получивший пожизненный срок за тройное убийство тюменец Сергей Буяновский добился компенсации от отделения полиции за плохие условия содержания в изоляторе. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правопорядка.

«Тюменец, которому дали пожизненный срок за убийство семьи курганского бизнесмена, добился возмещения морального вреда от полиции», — сообщили источники. Мужчине выплатят 10 тысяч рублей за нарушение нормативов в изоляторе временного содержания в городе Петухово, где он находился в 2017 году.

Информация подтвердилась данными судебных материалов. Мужчине удалось доказать, что в камере площадью 12 квадратных метров на четверых арестантов не было санузла, канализации, водопровода, радиоточки, электророзетки и шкафа для хранения продуктов. Условия освещения и температурный режим также стали предметом спора. Суд назначил осужденному компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей.

Сотрудники отделения полиции «Петуховский» попытались обжаловать решение в кассационном суде. В жалобе они указывали на отсутствие вины доны должностных лиц, поскольку условия содержания обусловлены годом постройки и особенностями конструкции изолятора. Суд рассмотрел жалобу и установил, что содержание лица «в помещении, функционирующим в режиме изолятора временного содержания, в условиях, не соответствующих установленным нормам, влечет нарушение прав гражданина». Поэтому решение о выплате компенсации было оставлено в силе.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Тюменской области приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство в курганском районе. Мужчина приехал забрать у пенсионера МВД товар. После возникшего спора о стоимости, он расправился с продавцом и его семьей.

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Получивший пожизненный срок за тройное убийство тюменец Сергей Буяновский добился компенсации от отделения полиции за плохие условия содержания в изоляторе. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников правопорядка. «Тюменец, которому дали пожизненный срок за убийство семьи курганского бизнесмена, добился возмещения морального вреда от полиции», — сообщили источники. Мужчине выплатят 10 тысяч рублей за нарушение нормативов в изоляторе временного содержания в городе Петухово, где он находился в 2017 году. Информация подтвердилась данными судебных материалов. Мужчине удалось доказать, что в камере площадью 12 квадратных метров на четверых арестантов не было санузла, канализации, водопровода, радиоточки, электророзетки и шкафа для хранения продуктов. Условия освещения и температурный режим также стали предметом спора. Суд назначил осужденному компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей. Сотрудники отделения полиции «Петуховский» попытались обжаловать решение в кассационном суде. В жалобе они указывали на отсутствие вины доны должностных лиц, поскольку условия содержания обусловлены годом постройки и особенностями конструкции изолятора. Суд рассмотрел жалобу и установил, что содержание лица «в помещении, функционирующим в режиме изолятора временного содержания, в условиях, не соответствующих установленным нормам, влечет нарушение прав гражданина». Поэтому решение о выплате компенсации было оставлено в силе. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Тюменской области приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство в курганском районе. Мужчина приехал забрать у пенсионера МВД товар. После возникшего спора о стоимости, он расправился с продавцом и его семьей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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