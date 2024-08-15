В Кургане трех бывших мигрантов лишат гражданства РФ

В Кургане лишат гражданства РФ трех натурализованных мигрантов, которые не встали на воинский учет. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.
«В настоящее время ведется работа по лишению гражданства РФ трех натурализованных граждан», — говорится на сайте ведомства. Согласно изменениям закона «О воинской обязанности» теперь гражданство РФ может быть прекращено, в том числе за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицами, получившими российский паспорт.
В УМВД региона отмечают, что изменения в законе начали действовать с 8 августа. В Управлении по вопросам миграции напоминают, что воинская обязанность и защита Отечества является конституционным долгом граждан РФ. Уклонение от их исполнения преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области преступников начали лишать гражданства РФ. Российские паспорта стали забирать за приобретение и перевоз наркотиков, изнасилование и насилие в отношении представителей власти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Кургане лишат гражданства РФ трех натурализованных мигрантов, которые не встали на воинский учет. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В настоящее время ведется работа по лишению гражданства РФ трех натурализованных граждан», — говорится на сайте ведомства. Согласно изменениям закона «О воинской обязанности» теперь гражданство РФ может быть прекращено, в том числе за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицами, получившими российский паспорт. В УМВД региона отмечают, что изменения в законе начали действовать с 8 августа. В Управлении по вопросам миграции напоминают, что воинская обязанность и защита Отечества является конституционным долгом граждан РФ. Уклонение от их исполнения преследуется в соответствии с действующим законодательством. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области преступников начали лишать гражданства РФ. Российские паспорта стали забирать за приобретение и перевоз наркотиков, изнасилование и насилие в отношении представителей власти.