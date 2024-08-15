Что известно о челябинце из Forbes Струкове, чьи карьеры остановил Ростехнадзор

Судебные приставы остановили челябинские предприятия Южуралзолота 16 августа

16 августа 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Константин Струков столкнулся с едва ли не самым серьезным вызовом за всю историю своего бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ростехнадзор приостановил работу предприятий челябинского олигарха из списка Forbes Константина Струкова, владеющего группой компаний «Южуралзолото». Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Ростехнадзора. В работе ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ПАО «ЮГК»), где Струков является основным владельцем, выявлены нарушения. Информацию об этом собрало URA.RU. Кто такой Струков Примерно 30 лет назад бывший старатель Константин Струков перебрался из Казахстана в Челябинскую область, заняться золотодобычей. В городке Пласт он арендовал затопленную шахту, восстановил работу и приступил к добыче. Вскоре к нему присоединились бывшие коллеги по артели в Казахстане. На данный момент 65-летний бизнесмен владеет холдингом «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), угольной компанией «МелТЭК» и входит в глобальный список Forbes. Издание оценивает его состояние в 1,6 млрд долларов. По сравнению с 2023 годом оно увеличилось на 300 млн долларов. Уже 24 года Константин Струков является депутатом заксобрания Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По данным Forbes, только в 2023 году предприятия ЮГК добыли 12,8 тонны золота. Компания считается успешной и прибыльной, свидетельством чего стал ажиотаж при недавней продаже ее ценных бумаг. Всего за четыре часа было собрано максимальное количество заявок на покупку акций. Политика С 2000 года Струков избирается депутатом заксобрания региона, где сейчас занимает пост вице-спикера. В 2005 году он вступил в «Единую Россию», а в марте 2023 года попал под санкции Великобритании. Депутата из Forbes считают фактическим хозяином Пластовского района, где работают его главные предприятия. Обратная сторона такой ситуации — неплохое состояние инфраструктуры муниципалитета и существенно большие по сравнению с другими территориями доходы. Средняя зарплата в 2022 году составила там более 105 тысяч рублей, что обеспечило району место в рейтинге 25 муниципальных образований России с наибольшим ростом средней зарплаты в 2018—2022 годах. О каких предприятиях идет речь Миллиардер не чуждался благотворительности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Запрет распространяется на Светлинское и Кочкарское месторождение в Пластовском районе, Березняковском в Еткульском районе. Также под запрет попало месторождение Западный Курасан в Верхнеуральском районе. Работы на всех приостановлены на 90 суток до устранения нарушений. Ранее представители «ЮГК» заявляли, что запасы уже добытой руды не скажутся на текущих производственных процессах «Южуралзолота». Чем недоволен Ростехнадзор «Специалисты Уральского управления Ростехнадзора совместно с представителями Челябинской и Магнитогорской природоохранных прокуратур провели проверки исполнения законодательства об обеспечении требований промышленной безопасности. Выявлены грубые нарушения при ведении горных работ. Вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 3 ст. 9.1. КоАП РФ. Назначено наказание в виде приостановления эксплуатации предприятий сроком на 90 суток», — говорится в сообщении ведомства. Попросту говоря, речь идет о деформациях бортов, уступов и отвалов в виде оползней. Новость по теме Дубровский взял золотой слиток миллиардера Струкова. «Вы меня разорить хотите?» ФОТОРЕПОРТАЖ Что предшествовало запрету В июле 2024 года на предприятиях ЮГК прошли проверки после прорыва дамбы. Контролирующие органы пришли к выводу, что дамбу построили с грубейшими нарушениями. Неочищенная вода из хвостохранилищ попала в реки Батуровку и Санарку, а также пруд на реке Санарке. В числе прочего называлось отравление мышьяком не менее 330 тысяч квадратных метров земли, что равно 46 футбольным полям. Ущерб оценили в три млрд рублей, в суд был направлен иск о запрете деятельности по эксплуатации хвостохранилищ в Верхнеуральском и Пластовском районах. В общей сложности, прокуроры возбудили тогда почти два десятка дел об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в уполномоченные органы. В следственное управление СКР направлены материалы проверок для решения вопроса о возбуждении уже уголовных дел по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), и ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли). Первые «звоночки» Так выглядит панорама Березняковского карьера, который сегодня остановят судебные приставы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Деятельность предприятий Струкова неоднократно вызывала протесты жителей и экологических активистов. К примеру, еще в марте власти Краснинского поселения Верхнеуральского района подали к ЮГК иск с требованием обезопасить плотину на реке Курасан. Однако суд оставил заявление без движения. А жалобы южноуральцев на загрязнение и пересыхание рек Курасан и Сухой Курасан дошли лично до главы Следкома Александра Бастрыкина. В рамках ответной «любезности» на Всероссийской научно-практической конференции «Золото. Полиметаллы. XXI век: устойчивое развитие» Струков предложил ужесточить административную и уголовную ответственность «за распространение недостоверной информации о негативном воздействии на окружающую среду горнопромышленных предприятий». Которая, по его мнению, приводит к тому, что руководство предприятий вместо развития производства вынуждено заниматься отписками и объяснениями перед контролирующими органами. Сегодня промежуточный итог этой долгой дискуссии подводят судебные приставы. На всех карьерах деятельность остановлена, тяжелая техника, за исключением карьера в Верхнеуральском районе, выведена за пределы производства. Руководителю карьера выставлено требование до понедельника следующей недели вывезти экскаваторы из карьера. 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Ростехнадзор приостановил работу предприятий челябинского олигарха из списка Forbes Константина Струкова, владеющего группой компаний «Южуралзолото». Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Ростехнадзора. В работе ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ПАО «ЮГК»), где Струков является основным владельцем, выявлены нарушения. Информацию об этом собрало URA.RU. Примерно 30 лет назад бывший старатель Константин Струков перебрался из Казахстана в Челябинскую область, заняться золотодобычей. В городке Пласт он арендовал затопленную шахту, восстановил работу и приступил к добыче. Вскоре к нему присоединились бывшие коллеги по артели в Казахстане. На данный момент 65-летний бизнесмен владеет холдингом «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), угольной компанией «МелТЭК» и входит в глобальный список Forbes. Издание оценивает его состояние в 1,6 млрд долларов. По сравнению с 2023 годом оно увеличилось на 300 млн долларов. По данным Forbes, только в 2023 году предприятия ЮГК добыли 12,8 тонны золота. Компания считается успешной и прибыльной, свидетельством чего стал ажиотаж при недавней продаже ее ценных бумаг. Всего за четыре часа было собрано максимальное количество заявок на покупку акций. С 2000 года Струков избирается депутатом заксобрания региона, где сейчас занимает пост вице-спикера. В 2005 году он вступил в «Единую Россию», а в марте 2023 года попал под санкции Великобритании. Депутата из Forbes считают фактическим хозяином Пластовского района, где работают его главные предприятия. Обратная сторона такой ситуации — неплохое состояние инфраструктуры муниципалитета и существенно большие по сравнению с другими территориями доходы. Средняя зарплата в 2022 году составила там более 105 тысяч рублей, что обеспечило району место в рейтинге 25 муниципальных образований России с наибольшим ростом средней зарплаты в 2018—2022 годах. Запрет распространяется на Светлинское и Кочкарское месторождение в Пластовском районе, Березняковском в Еткульском районе. Также под запрет попало месторождение Западный Курасан в Верхнеуральском районе. Работы на всех приостановлены на 90 суток до устранения нарушений. Ранее представители «ЮГК» заявляли, что запасы уже добытой руды не скажутся на текущих производственных процессах «Южуралзолота». «Специалисты Уральского управления Ростехнадзора совместно с представителями Челябинской и Магнитогорской природоохранных прокуратур провели проверки исполнения законодательства об обеспечении требований промышленной безопасности. Выявлены грубые нарушения при ведении горных работ. Вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 3 ст. 9.1. КоАП РФ. Назначено наказание в виде приостановления эксплуатации предприятий сроком на 90 суток», — говорится в сообщении ведомства. Попросту говоря, речь идет о деформациях бортов, уступов и отвалов в виде оползней. В июле 2024 года на предприятиях ЮГК прошли проверки после прорыва дамбы. Контролирующие органы пришли к выводу, что дамбу построили с грубейшими нарушениями. Неочищенная вода из хвостохранилищ попала в реки Батуровку и Санарку, а также пруд на реке Санарке. В числе прочего называлось отравление мышьяком не менее 330 тысяч квадратных метров земли, что равно 46 футбольным полям. Ущерб оценили в три млрд рублей, в суд был направлен иск о запрете деятельности по эксплуатации хвостохранилищ в Верхнеуральском и Пластовском районах. В общей сложности, прокуроры возбудили тогда почти два десятка дел об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в уполномоченные органы. В следственное управление СКР направлены материалы проверок для решения вопроса о возбуждении уже уголовных дел по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), и ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли). Деятельность предприятий Струкова неоднократно вызывала протесты жителей и экологических активистов. К примеру, еще в марте власти Краснинского поселения Верхнеуральского района подали к ЮГК иск с требованием обезопасить плотину на реке Курасан. Однако суд оставил заявление без движения. А жалобы южноуральцев на загрязнение и пересыхание рек Курасан и Сухой Курасан дошли лично до главы Следкома Александра Бастрыкина. В рамках ответной «любезности» на Всероссийской научно-практической конференции «Золото. Полиметаллы. XXI век: устойчивое развитие» Струков предложил ужесточить административную и уголовную ответственность «за распространение недостоверной информации о негативном воздействии на окружающую среду горнопромышленных предприятий». Которая, по его мнению, приводит к тому, что руководство предприятий вместо развития производства вынуждено заниматься отписками и объяснениями перед контролирующими органами. Сегодня промежуточный итог этой долгой дискуссии подводят судебные приставы. На всех карьерах деятельность остановлена, тяжелая техника, за исключением карьера в Верхнеуральском районе, выведена за пределы производства. Руководителю карьера выставлено требование до понедельника следующей недели вывезти экскаваторы из карьера.