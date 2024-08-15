Дети курганца, погибшего под полицейской машиной, будут получать выплаты от УМВД

16 августа 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

УМВД Кургана заплатит детям погибшего в ДТП горожанина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вдова и дети погибшего в ДТП с полицейской машиной курганца будут получать ежемесячные выплаты от УМВД Кургана. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовых структур. «Полиция Кургана будет выплачивать средства дочерям погибшего курганца, которого переехал служебный УАЗ», — рассказали источники. Вдова и двое детей погибшего будут ежемесячно получать деньги до совершеннолетия девочек. Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Вдова погибшего обратилась в интересах детей с иском к управлению МВД о возмещении вреда в связи с потерей кормильца. Мужчину в декабре 2021 года в сумерках переехал полицейский УАЗ. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Женщина в иске указала, что основным средством дохода семьи был заработок погибшего, и просила возместить его потерю. Суд частично согласился с требованиями и постановил, что УМВД по г. Кургану должен ежемесячно выплачивать ей около 6,5 тысячи рублей, пока детям не исполнится по 14 лет. Такие же суммы будут перечисляться в пользу каждой из девочек до их 18-летия (либо окончания учебного учреждения по очной форме обучения). Ранее URA.RU сообщало, что семье погибшего в ДТП курганца УМВД уже выплатило сотни тысяч рублей. Компенсация морального вреда была выплачена полицией как владельцем источника повышенной опасности в соответствии со статьей 1100 ГК РФ, прокомментировали ситуацию в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вдова и дети погибшего в ДТП с полицейской машиной курганца будут получать ежемесячные выплаты от УМВД Кургана. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовых структур. «Полиция Кургана будет выплачивать средства дочерям погибшего курганца, которого переехал служебный УАЗ», — рассказали источники. Вдова и двое детей погибшего будут ежемесячно получать деньги до совершеннолетия девочек. Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Вдова погибшего обратилась в интересах детей с иском к управлению МВД о возмещении вреда в связи с потерей кормильца. Мужчину в декабре 2021 года в сумерках переехал полицейский УАЗ. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Женщина в иске указала, что основным средством дохода семьи был заработок погибшего, и просила возместить его потерю. Суд частично согласился с требованиями и постановил, что УМВД по г. Кургану должен ежемесячно выплачивать ей около 6,5 тысячи рублей, пока детям не исполнится по 14 лет. Такие же суммы будут перечисляться в пользу каждой из девочек до их 18-летия (либо окончания учебного учреждения по очной форме обучения). Ранее URA.RU сообщало, что семье погибшего в ДТП курганца УМВД уже выплатило сотни тысяч рублей. Компенсация морального вреда была выплачена полицией как владельцем источника повышенной опасности в соответствии со статьей 1100 ГК РФ, прокомментировали ситуацию в ведомстве.