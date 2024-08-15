Сенатор от Курганской области Сергей Муратов показал своим внукам бронетехнику и оружие на форуме «Армия-2024», который проходил с 12 по 14 августа в Подмосковье. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.
«В заключительный день форума „Армия-2024“ в парк „Патриот“ в очередной раз приехали мои внуки. Чтобы мальчишки выросли настоящими мужчинами и патриотами, они должны уметь держать в руках оружие и знать все современные образцы вооружений. Парней быть защитниками надо приучать с детства, ну, а кто, как не дед должен воспитывать в них эти качества?», — написал Муратов. В частности, на форуме он показал внукам стенды оборонных заводов «Курганприбор» и «Курганмашзавод».
Ранее URA.RU писало, что сенатор Муратов на военном форуме «Армия-2024» обсудил геостратегию и развитие оборонно-промышленного комплекса РФ. Круглый стол проводился академией генштаба вооруженных сил России.
Курганский сенатор Сергей Муратов сводил внуков на форум «Армия-2024»
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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов показал своим внукам бронетехнику и оружие на форуме «Армия-2024», который проходил с 12 по 14 августа в Подмосковье. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «В заключительный день форума „Армия-2024“ в парк „Патриот“ в очередной раз приехали мои внуки. Чтобы мальчишки выросли настоящими мужчинами и патриотами, они должны уметь держать в руках оружие и знать все современные образцы вооружений. Парней быть защитниками надо приучать с детства, ну, а кто, как не дед должен воспитывать в них эти качества?», — написал Муратов. В частности, на форуме он показал внукам стенды оборонных заводов «Курганприбор» и «Курганмашзавод». Ранее URA.RU писало, что сенатор Муратов на военном форуме «Армия-2024» обсудил геостратегию и развитие оборонно-промышленного комплекса РФ. Круглый стол проводился академией генштаба вооруженных сил России.