15 августа 2024

Сенатор Муратов показал внукам бронемашины на форуме «Армия-2024». Фото

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Политик Сергей Муратов показал своим внукам бронемашины и оружие на военном форуме Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов показал своим внукам бронетехнику и оружие на форуме «Армия-2024», который проходил с 12 по 14 августа в Подмосковье. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.

«В заключительный день форума „Армия-2024“ в парк „Патриот“ в очередной раз приехали мои внуки. Чтобы мальчишки выросли настоящими мужчинами и патриотами, они должны уметь держать в руках оружие и знать все современные образцы вооружений. Парней быть защитниками надо приучать с детства, ну, а кто, как не дед должен воспитывать в них эти качества?», — написал Муратов. В частности, на форуме он показал внукам стенды оборонных заводов «Курганприбор» и «Курганмашзавод».

Ранее URA.RU писало, что сенатор Муратов на военном форуме «Армия-2024» обсудил геостратегию и развитие оборонно-промышленного комплекса РФ. Круглый стол проводился академией генштаба вооруженных сил России.

Курганский сенатор Сергей Муратов сводил внуков на форум «Армия-2024»
Курганский сенатор Сергей Муратов сводил внуков на форум «Армия-2024»
Фото:
Муратов показал своим внукам бронемашины и оружие, которое было представлено на военной выставке
Муратов показал своим внукам бронемашины и оружие, которое было представлено на военной выставке
Фото:

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов показал своим внукам бронетехнику и оружие на форуме «Армия-2024», который проходил с 12 по 14 августа в Подмосковье. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «В заключительный день форума „Армия-2024“ в парк „Патриот“ в очередной раз приехали мои внуки. Чтобы мальчишки выросли настоящими мужчинами и патриотами, они должны уметь держать в руках оружие и знать все современные образцы вооружений. Парней быть защитниками надо приучать с детства, ну, а кто, как не дед должен воспитывать в них эти качества?», — написал Муратов. В частности, на форуме он показал внукам стенды оборонных заводов «Курганприбор» и «Курганмашзавод». Ранее URA.RU писало, что сенатор Муратов на военном форуме «Армия-2024» обсудил геостратегию и развитие оборонно-промышленного комплекса РФ. Круглый стол проводился академией генштаба вооруженных сил России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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