Под Курганом на ремонт бывшего заброшенного лагеря выделят десятки миллионов

На ремонт бывшего заброшенного детского лагеря «Космос» выделили около 50 миллионов рублей на строительство новых корпусов и ремонт. Об этом сообщают региональные власти.
«Завершаем строительство новых корпусов в детском оздоровительном лагере „Космос“. Направили на эти цели плюс ремонт порядка 50 млн рублей», — говорится в сообщении властей региона.
Ремонт двух спальных корпусов в культурно-оздоровительном комплексе «Космос» начался в прошлом году. Тогда же начали восстанавливать законсервированный на годы лагерь имени Коли Мяготина. Также работы по модернизации были начаты еще в нескольких учреждениях.
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На ремонт бывшего заброшенного детского лагеря «Космос» выделили около 50 миллионов рублей на строительство новых корпусов и ремонт. Об этом сообщают региональные власти. «Завершаем строительство новых корпусов в детском оздоровительном лагере „Космос“. Направили на эти цели плюс ремонт порядка 50 млн рублей», — говорится в сообщении властей региона. Ремонт двух спальных корпусов в культурно-оздоровительном комплексе «Космос» начался в прошлом году. Тогда же начали восстанавливать законсервированный на годы лагерь имени Коли Мяготина. Также работы по модернизации были начаты еще в нескольких учреждениях.