15 августа 2024

Под Курганом на ремонт бывшего заброшенного лагеря выделят десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Космос. Курган, космос, лагерь космос
На ремонт детского лагеря выделили порядка 50 млн рублей Фото:

На ремонт бывшего заброшенного детского лагеря «Космос» выделили около 50 миллионов рублей на строительство новых корпусов и ремонт. Об этом сообщают региональные власти.

«Завершаем строительство новых корпусов в детском оздоровительном лагере „Космос“. Направили на эти цели плюс ремонт порядка 50 млн рублей», — говорится в сообщении властей региона.

Ремонт двух спальных корпусов в культурно-оздоровительном комплексе «Космос» начался в прошлом году. Тогда же начали восстанавливать законсервированный на годы лагерь имени Коли Мяготина. Также работы по модернизации были начаты еще в нескольких учреждениях.

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На ремонт бывшего заброшенного детского лагеря «Космос» выделили около 50 миллионов рублей на строительство новых корпусов и ремонт. Об этом сообщают региональные власти. «Завершаем строительство новых корпусов в детском оздоровительном лагере „Космос“. Направили на эти цели плюс ремонт порядка 50 млн рублей», — говорится в сообщении властей региона. Ремонт двух спальных корпусов в культурно-оздоровительном комплексе «Космос» начался в прошлом году. Тогда же начали восстанавливать законсервированный на годы лагерь имени Коли Мяготина. Также работы по модернизации были начаты еще в нескольких учреждениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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