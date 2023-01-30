30 января 2023

Губернатор Шумков показал, как ремонтируют заброшенный детский лагерь. Фото

Курганский губернатор показал снимки ремонта в заброшенном детском лагере
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков показал, как проходит ремонт в детских лагерях Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков опубликовал снимки, как проходит ремонт ранее заброшенного детского лагеря имени Коли Мяготина и комплекса «Космос». Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Начали восстановление долгие годы законсервированного лагеря им. К. Мяготина. Здесь приступили к обновлению части спальных корпусов и подготовке к установке новых модульных зданий столовой, медицинского блока и душевых», — пишет губернатор. Также планируется оборудовать лагерь дополнительными спортивными объектами и тренировочными полосами в качестве площадки для военно-патриотического воспитания. Шумков отметил, что по этому направлению комплекс «Чумляк» укомплектован хорошо.

Что касается культурно-оздоровительного комплекса «Космос» начали ремонтировать два спальных корпуса. А в «Лесной республике» проводятся работы по двум жилым комплексам и бассейну, на очереди — столовая. Также работы по модернизации ведутся еще в нескольких учреждениях.

Ранее URA.RU писало, что в июле 2022 года в Курганской области анонсировали реновацию детских лагерей. Модернизация территорий проходит в два этапа. До этого Шумков заявлял, что за полтора-два года в области обновят девять крупных детских лагерей.

В рамках реновации в учреждении меняют крышу
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В детских лагерях ремонтируют жилые комплексы
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Во время ремонта в спальных корпусах меняют полы
Фото:
В одном из лагерей готовят тренировочную полосу
Фото:

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Глава Курганской области Вадим Шумков опубликовал снимки, как проходит ремонт ранее заброшенного детского лагеря имени Коли Мяготина и комплекса «Космос». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Начали восстановление долгие годы законсервированного лагеря им. К. Мяготина. Здесь приступили к обновлению части спальных корпусов и подготовке к установке новых модульных зданий столовой, медицинского блока и душевых», — пишет губернатор. Также планируется оборудовать лагерь дополнительными спортивными объектами и тренировочными полосами в качестве площадки для военно-патриотического воспитания. Шумков отметил, что по этому направлению комплекс «Чумляк» укомплектован хорошо. Что касается культурно-оздоровительного комплекса «Космос» начали ремонтировать два спальных корпуса. А в «Лесной республике» проводятся работы по двум жилым комплексам и бассейну, на очереди — столовая. Также работы по модернизации ведутся еще в нескольких учреждениях. Ранее URA.RU писало, что в июле 2022 года в Курганской области анонсировали реновацию детских лагерей. Модернизация территорий проходит в два этапа. До этого Шумков заявлял, что за полтора-два года в области обновят девять крупных детских лагерей.
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