Глава Курганской области Вадим Шумков опубликовал снимки, как проходит ремонт ранее заброшенного детского лагеря имени Коли Мяготина и комплекса «Космос». Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Начали восстановление долгие годы законсервированного лагеря им. К. Мяготина. Здесь приступили к обновлению части спальных корпусов и подготовке к установке новых модульных зданий столовой, медицинского блока и душевых», — пишет губернатор. Также планируется оборудовать лагерь дополнительными спортивными объектами и тренировочными полосами в качестве площадки для военно-патриотического воспитания. Шумков отметил, что по этому направлению комплекс «Чумляк» укомплектован хорошо.
Что касается культурно-оздоровительного комплекса «Космос» начали ремонтировать два спальных корпуса. А в «Лесной республике» проводятся работы по двум жилым комплексам и бассейну, на очереди — столовая. Также работы по модернизации ведутся еще в нескольких учреждениях.
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Глава Курганской области Вадим Шумков опубликовал снимки, как проходит ремонт ранее заброшенного детского лагеря имени Коли Мяготина и комплекса «Космос». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Начали восстановление долгие годы законсервированного лагеря им. К. Мяготина. Здесь приступили к обновлению части спальных корпусов и подготовке к установке новых модульных зданий столовой, медицинского блока и душевых», — пишет губернатор. Также планируется оборудовать лагерь дополнительными спортивными объектами и тренировочными полосами в качестве площадки для военно-патриотического воспитания. Шумков отметил, что по этому направлению комплекс «Чумляк» укомплектован хорошо. Что касается культурно-оздоровительного комплекса «Космос» начали ремонтировать два спальных корпуса. А в «Лесной республике» проводятся работы по двум жилым комплексам и бассейну, на очереди — столовая. Также работы по модернизации ведутся еще в нескольких учреждениях. Ранее URA.RU писало, что в июле 2022 года в Курганской области анонсировали реновацию детских лагерей. Модернизация территорий проходит в два этапа. До этого Шумков заявлял, что за полтора-два года в области обновят девять крупных детских лагерей.