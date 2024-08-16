16 августа 2024

РИАН: ВСУ хотят использовать радиоактивные заряды против России

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ВСУ готовят новую провокацию против РФ, сообщает агентство
ВСУ готовят новую провокацию против РФ, сообщает агентство Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ планируют использовать заряды с радиоактивным веществом для атаки на Курскую и Запорожскую атомные электростанции (АЭС). Об этом сообщил представитель российского силового ведомства РИА Новости.

«Целью ударов являются места хранения отработавшего ядерного топлива на территориях Курской и Запорожской АЭС. Для атак противник планирует применить заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом», — заявил источник РИА Новости.

Военный корреспондент Марат Хайруллин также заявлял, что ВСУ планируют провокации на ядерных объектах РФ с применением так называемой «грязной» ядерной бомбы. По словам военкора, Украина уже завезла боеголовки для этого оружия в город Желтые Воды Днепропетровской области.

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ВСУ планируют использовать заряды с радиоактивным веществом для атаки на Курскую и Запорожскую атомные электростанции (АЭС). Об этом сообщил представитель российского силового ведомства РИА Новости. «Целью ударов являются места хранения отработавшего ядерного топлива на территориях Курской и Запорожской АЭС. Для атак противник планирует применить заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом», — заявил источник РИА Новости. Военный корреспондент Марат Хайруллин также заявлял, что ВСУ планируют провокации на ядерных объектах РФ с применением так называемой «грязной» ядерной бомбы. По словам военкора, Украина уже завезла боеголовки для этого оружия в город Желтые Воды Днепропетровской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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