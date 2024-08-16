РИАН: ВСУ хотят использовать радиоактивные заряды против России

ВСУ планируют использовать заряды с радиоактивным веществом для атаки на Курскую и Запорожскую атомные электростанции (АЭС). Об этом сообщил представитель российского силового ведомства РИА Новости.
«Целью ударов являются места хранения отработавшего ядерного топлива на территориях Курской и Запорожской АЭС. Для атак противник планирует применить заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом», — заявил источник РИА Новости.
Военный корреспондент Марат Хайруллин также заявлял, что ВСУ планируют провокации на ядерных объектах РФ с применением так называемой «грязной» ядерной бомбы. По словам военкора, Украина уже завезла боеголовки для этого оружия в город Желтые Воды Днепропетровской области.
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