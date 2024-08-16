16 августа 2024

Военкор Хайруллин: ВСУ уже завезли боеголовки для взрыва «грязной бомбы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Боеголовки уже прибыли на предприятие ВСУ, считает военкор (архивное фото)
Боеголовки уже прибыли на предприятие ВСУ, считает военкор (архивное фото) Фото:

ВСУ уже завезли на свое предприятие боеприпасы для взрыва «грязной бомбы» под Курском и в Запорожье с целью провокации на ядерных объектах России. Об этом заявил военный корреспондент Марат Хайруллин. 

«Спецбоеголовки для этой провокации [со взрывом „грязной бомбы“] уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие „Восточный Горно-обогатительный комбинат“, — написал Хайруллин в telegram-канале. По его словам, мишенью провокаций могут стать два ядерных объекта: Курская АЭС и ЗАЭС.

Ранее в Центре фиксации военных преступлений УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области рассказали ТАСС о рисках удара по ядерным объектам РФ. Военкор Хайруллин также предупреждал о провокациях с «грязной» ядерной бомбой.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.

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ВСУ уже завезли на свое предприятие боеприпасы для взрыва «грязной бомбы» под Курском и в Запорожье с целью провокации на ядерных объектах России. Об этом заявил военный корреспондент Марат Хайруллин.  «Спецбоеголовки для этой провокации [со взрывом „грязной бомбы“] уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие „Восточный Горно-обогатительный комбинат“, — написал Хайруллин в telegram-канале. По его словам, мишенью провокаций могут стать два ядерных объекта: Курская АЭС и ЗАЭС. Ранее в Центре фиксации военных преступлений УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области рассказали ТАСС о рисках удара по ядерным объектам РФ. Военкор Хайруллин также предупреждал о провокациях с «грязной» ядерной бомбой. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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