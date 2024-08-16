Военкор Хайруллин: ВСУ уже завезли боеголовки для взрыва «грязной бомбы»

ВСУ уже завезли на свое предприятие боеприпасы для взрыва «грязной бомбы» под Курском и в Запорожье с целью провокации на ядерных объектах России. Об этом заявил военный корреспондент Марат Хайруллин.
«Спецбоеголовки для этой провокации [со взрывом „грязной бомбы“] уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие „Восточный Горно-обогатительный комбинат“, — написал Хайруллин в telegram-канале. По его словам, мишенью провокаций могут стать два ядерных объекта: Курская АЭС и ЗАЭС.
Ранее в Центре фиксации военных преступлений УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области рассказали ТАСС о рисках удара по ядерным объектам РФ. Военкор Хайруллин также предупреждал о провокациях с «грязной» ядерной бомбой.
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.