Курганцы собрались на Троицкой площади, чтобы отметить Яблочный спас

19 августа 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Курганцы отмечают Яблочный спас Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане прошло празднование Яблочного Спаса в рамках регионального фестиваля «Три спаса». Праздник прошел на Троицкой площади. Об этом сообщается в официальной группе администрации Кургана в социальной сети «ВКонтакте». «В рамках II регионального фестиваля „Три спаса“ на Троицкой площади прошел Яблочный спас. Курганцев и гостей города ждала не только ярмарка с самыми вкусными августовскими дарами, фруктами и овощами, продажей изделий мастеров-ремесленников, но и праздничная программа», — указано в посте. Праздник, известный также как Преображение Господне, предполагает освящение урожая и отказ от тяжелого труда. Жители города активно участвуют в создании праздничной атмосферы, запекая яблоки и готовя блюда с ягодами и грибами, чтобы отметить один из самых вкусных и радостных дней лета. Также курганское правительство сообщает, что последний праздник лета, Ореховый Спас, ожидается 29 августа и будет отмечен выпечкой свежего хлеба. Празднования также пройдут в парке «Город радости» Куртамышского округа, где посетителей ждет выставка-продажа меда и изделий пчеловодства. Преображение Господне, отмечаемое 19 августа, является важным событием в православном календаре. Этот праздник символизирует преображение Иисуса Христа на горе Фавор, когда Он явил Свою божественную славу ученикам. Яблочный Спас служит напоминанием о том, что плоды земли — это дар Божий, и важно ценить их. О том, какие приметы праздника, запреты и традиции существуют в этот день — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане прошло празднование Яблочного Спаса в рамках регионального фестиваля «Три спаса». Праздник прошел на Троицкой площади. Об этом сообщается в официальной группе администрации Кургана в социальной сети «ВКонтакте». «В рамках II регионального фестиваля „Три спаса“ на Троицкой площади прошел Яблочный спас. Курганцев и гостей города ждала не только ярмарка с самыми вкусными августовскими дарами, фруктами и овощами, продажей изделий мастеров-ремесленников, но и праздничная программа», — указано в посте. Праздник, известный также как Преображение Господне, предполагает освящение урожая и отказ от тяжелого труда. Жители города активно участвуют в создании праздничной атмосферы, запекая яблоки и готовя блюда с ягодами и грибами, чтобы отметить один из самых вкусных и радостных дней лета. Также курганское правительство сообщает, что последний праздник лета, Ореховый Спас, ожидается 29 августа и будет отмечен выпечкой свежего хлеба. Празднования также пройдут в парке «Город радости» Куртамышского округа, где посетителей ждет выставка-продажа меда и изделий пчеловодства. Преображение Господне, отмечаемое 19 августа, является важным событием в православном календаре. Этот праздник символизирует преображение Иисуса Христа на горе Фавор, когда Он явил Свою божественную славу ученикам. Яблочный Спас служит напоминанием о том, что плоды земли — это дар Божий, и важно ценить их. О том, какие приметы праздника, запреты и традиции существуют в этот день — в материале URA.RU.