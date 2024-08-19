Десятки мигрантов выгнали из Курганской области

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Суд. Кетово. Курган , полиция, канвой
Массовая проверка мигрантов в Курганской области привела к выдворениям Фото:

Полиция Курганской области заявила, что после проверки более 30 мигрантов были выдворены из региона. Совместно с сотрудниками Росгвардии и СОБРа было найдено почти 200 нарушений законодательства. Об этом сообщается в посте официального telegram-канала курганской полиции.

«Выявлено 181 административное правонарушение, принято 32 решения о выдворении иностранных граждан», — сообщают в Управлении по вопросам миграции регионального УМВД. Также были вынесены решения о неразрешении въезда и возбуждены уголовные дела по статье о фиктивной постановке на учет.

Крупные строительные и промышленные объекты Кургана и Сафакулевского округа также подверглись проверке, в результате которой были выявлены нарушения миграционного законодательства. Некоторые иностранцы, находившиеся на территории региона незаконно, уже помещены в Центр временного содержания. Эти действия полиции являются частью усилий по обеспечению законности в сфере миграции и борьбе с нелегальным трудоустройством.

Ранее URA.RU писало, что из Курганской области будут высланы двенадцать иностранцев-нарушителей законодательства о пребывании на территории РФ. Тогда полиция провела 369 рейдов и выявила 77 нарушений правил пребывания для иностранцев и их работодателей.

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Полиция Курганской области заявила, что после проверки более 30 мигрантов были выдворены из региона. Совместно с сотрудниками Росгвардии и СОБРа было найдено почти 200 нарушений законодательства. Об этом сообщается в посте официального telegram-канала курганской полиции. «Выявлено 181 административное правонарушение, принято 32 решения о выдворении иностранных граждан», — сообщают в Управлении по вопросам миграции регионального УМВД. Также были вынесены решения о неразрешении въезда и возбуждены уголовные дела по статье о фиктивной постановке на учет. Крупные строительные и промышленные объекты Кургана и Сафакулевского округа также подверглись проверке, в результате которой были выявлены нарушения миграционного законодательства. Некоторые иностранцы, находившиеся на территории региона незаконно, уже помещены в Центр временного содержания. Эти действия полиции являются частью усилий по обеспечению законности в сфере миграции и борьбе с нелегальным трудоустройством. Ранее URA.RU писало, что из Курганской области будут высланы двенадцать иностранцев-нарушителей законодательства о пребывании на территории РФ. Тогда полиция провела 369 рейдов и выявила 77 нарушений правил пребывания для иностранцев и их работодателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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