Десятки мигрантов выгнали из Курганской области

19 августа 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Массовая проверка мигрантов в Курганской области привела к выдворениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Курганской области заявила, что после проверки более 30 мигрантов были выдворены из региона. Совместно с сотрудниками Росгвардии и СОБРа было найдено почти 200 нарушений законодательства. Об этом сообщается в посте официального telegram-канала курганской полиции. «Выявлено 181 административное правонарушение, принято 32 решения о выдворении иностранных граждан», — сообщают в Управлении по вопросам миграции регионального УМВД. Также были вынесены решения о неразрешении въезда и возбуждены уголовные дела по статье о фиктивной постановке на учет. Крупные строительные и промышленные объекты Кургана и Сафакулевского округа также подверглись проверке, в результате которой были выявлены нарушения миграционного законодательства. Некоторые иностранцы, находившиеся на территории региона незаконно, уже помещены в Центр временного содержания. Эти действия полиции являются частью усилий по обеспечению законности в сфере миграции и борьбе с нелегальным трудоустройством. Ранее URA.RU писало, что из Курганской области будут высланы двенадцать иностранцев-нарушителей законодательства о пребывании на территории РФ. Тогда полиция провела 369 рейдов и выявила 77 нарушений правил пребывания для иностранцев и их работодателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Курганской области заявила, что после проверки более 30 мигрантов были выдворены из региона. Совместно с сотрудниками Росгвардии и СОБРа было найдено почти 200 нарушений законодательства. Об этом сообщается в посте официального telegram-канала курганской полиции. «Выявлено 181 административное правонарушение, принято 32 решения о выдворении иностранных граждан», — сообщают в Управлении по вопросам миграции регионального УМВД. Также были вынесены решения о неразрешении въезда и возбуждены уголовные дела по статье о фиктивной постановке на учет. Крупные строительные и промышленные объекты Кургана и Сафакулевского округа также подверглись проверке, в результате которой были выявлены нарушения миграционного законодательства. Некоторые иностранцы, находившиеся на территории региона незаконно, уже помещены в Центр временного содержания. Эти действия полиции являются частью усилий по обеспечению законности в сфере миграции и борьбе с нелегальным трудоустройством. Ранее URA.RU писало, что из Курганской области будут высланы двенадцать иностранцев-нарушителей законодательства о пребывании на территории РФ. Тогда полиция провела 369 рейдов и выявила 77 нарушений правил пребывания для иностранцев и их работодателей.