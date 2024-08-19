«Честный маршрут» в Ноябрьске — разминка, подарок ОМОНу, два часа общения в парке: события дня

Губернатор Ямала провел насыщенный событиями день в Ноябрьске
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов начал шестой «Честный маршрут» с посещения Ноябрьска. В течение дня глава округа провел гимнастику с подчиненными, посетил строительные объекты, подарил ОМОНу бронированный автомобиль и остался недоволен темпами возведения крупной школы. Вечером в течение двух часов Артюхов общался с горожанами в местном парке. Об этих и других событиях дня — в подборке URA.RU.
- Рабочий день Дмитрий Артюхов начал с разминки, в которой приняли участие высокопоставленные чиновники округа.
- В ходе визита в Ноябрьск губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил о том, что участникам СВО будут выплачивать по 500 тысяч рублей на покупку жилья со вторичного рынка. Эта мера поддержки начнет действовать с первого января 2025 года.
- Ноябрьский ОМОН получил в подарок от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова бронеавтомобиль «Буран». Это первая подобная техника в округе.
- Дмитрий Артюхов остался недоволен темпами возведения школы на 1200 мест в восьмом микрорайоне Ноябрьска. Об этом он заявил, побывав на стройплощадке.
- Шестой «Честный маршрут» по городам и районам Ямала губернатор Дмитрий Артюхов проведет в компании журналиста из Нового Уренгоя Ирины Кузнецовой. Она является главредом ямальского telegram-канала «Сова сказала».
- Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел встречу с жителями Ноябрьска в городском парке. URA.RU провело онлайн-трансляцию этого мероприятия.
- В ходе встречи глава округа завил, что в Ноябрьске построят новый аэропорт — строительство будет запущено в ближайшее время.
- Стоимость авиабилетов на Ямал для вахтовиков станет выше, тогда как местные жители смогут покупать билеты на самолет со скидкой.
- Региональная программа «Молодая семья»» будет продлена после 2025 года. «Она хорошо себя зарекомендовала, благодаря ей удалось решить проблемы, в том числе и с жильем», — сказал губернатор.
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