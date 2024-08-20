20 августа 2024

В курганском округе ликвидируют структуру, отвечающую за сельское хозяйство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, сельское хозяйство, уборка хлеба
В Шумихе ликвидируют управление сельского хозяйства Фото:

В администрации Шумихинского округа Курганской области ликвидируют управление, ответственное за сельское хозяйство. Об этом сообщили источники URA.RU, связанные с местными властями.

«В мэрии Шумихинского округа ликвидируют управление сельского хозяйства. Руководить ликвидационной комиссией поставлена и. о. замглавы Елена Цицилина», — сообщил источник.

Информация о процессе ликвидации подтверждается в бизнес-справке, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU. Также направлен запрос главе Шумихинского округа Оксане Двизовой. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске ликвидировали муниципальное предприятие «Спецавтотранс». Вместо него создали частную компанию по строительству дорог.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В администрации Шумихинского округа Курганской области ликвидируют управление, ответственное за сельское хозяйство. Об этом сообщили источники URA.RU, связанные с местными властями. «В мэрии Шумихинского округа ликвидируют управление сельского хозяйства. Руководить ликвидационной комиссией поставлена и. о. замглавы Елена Цицилина», — сообщил источник. Информация о процессе ликвидации подтверждается в бизнес-справке, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU. Также направлен запрос главе Шумихинского округа Оксане Двизовой. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске ликвидировали муниципальное предприятие «Спецавтотранс». Вместо него создали частную компанию по строительству дорог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...