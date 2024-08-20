В курганском округе ликвидируют структуру, отвечающую за сельское хозяйство

21 августа 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Шумихе ликвидируют управление сельского хозяйства Фото: Сергей Венявский © URA.RU В администрации Шумихинского округа Курганской области ликвидируют управление, ответственное за сельское хозяйство. Об этом сообщили источники URA.RU, связанные с местными властями. «В мэрии Шумихинского округа ликвидируют управление сельского хозяйства. Руководить ликвидационной комиссией поставлена и. о. замглавы Елена Цицилина», — сообщил источник. Информация о процессе ликвидации подтверждается в бизнес-справке, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU. Также направлен запрос главе Шумихинского округа Оксане Двизовой. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске ликвидировали муниципальное предприятие «Спецавтотранс». Вместо него создали частную компанию по строительству дорог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В администрации Шумихинского округа Курганской области ликвидируют управление, ответственное за сельское хозяйство. Об этом сообщили источники URA.RU, связанные с местными властями. «В мэрии Шумихинского округа ликвидируют управление сельского хозяйства. Руководить ликвидационной комиссией поставлена и. о. замглавы Елена Цицилина», — сообщил источник. Информация о процессе ликвидации подтверждается в бизнес-справке, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU. Также направлен запрос главе Шумихинского округа Оксане Двизовой. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске ликвидировали муниципальное предприятие «Спецавтотранс». Вместо него создали частную компанию по строительству дорог.