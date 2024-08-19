В Шадринске ликвидировали МУП, которому не дали купить китайскую премиум-машину

20 августа 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

В Шадринске ликвидировано МУП «Спецавтотранс» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Шадринска (Курганская область) ликвидировала муниципальное предприятие «Спецавтотранс», которому не дали купить китайский внедорожник премиум-класса Exeed VX President. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к муниципальным властям. «В Шадринске закрыли МУП „Спецавтотранс“. В прошлом году мэр города Антон Мокан не дал его директору Юрию Грязных закупить премиумную китайскую машину Exeed VX President», — сообщил инсайдер. Информация также подтверждается данными из бизнес-справки компании, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что Мэрия Шадринска хочет передать прибыльную компанию «Спецавтотранс» в частные руки. Против такой передачи выступали депутат шадринской гордумы Александр Бухаров и представитель общественной палаты Шадринска Александр Андрюков. По их мнению, это может привести к переносу ответственности на подрядчиков и возникновению ситуации, когда некому будет обслуживать дороги. Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что муниципальное предприятие Шадринска пыталось купить китайский внедорожник премиум-класса за 6,3 млн рублей. Решение об отмене заявки на госзакупках принял мэр города Антон Мокан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Шадринска (Курганская область) ликвидировала муниципальное предприятие «Спецавтотранс», которому не дали купить китайский внедорожник премиум-класса Exeed VX President. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к муниципальным властям. «В Шадринске закрыли МУП „Спецавтотранс“. В прошлом году мэр города Антон Мокан не дал его директору Юрию Грязных закупить премиумную китайскую машину Exeed VX President», — сообщил инсайдер. Информация также подтверждается данными из бизнес-справки компании, которая имеется в распоряжении редакции URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что Мэрия Шадринска хочет передать прибыльную компанию «Спецавтотранс» в частные руки. Против такой передачи выступали депутат шадринской гордумы Александр Бухаров и представитель общественной палаты Шадринска Александр Андрюков. По их мнению, это может привести к переносу ответственности на подрядчиков и возникновению ситуации, когда некому будет обслуживать дороги. Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что муниципальное предприятие Шадринска пыталось купить китайский внедорожник премиум-класса за 6,3 млн рублей. Решение об отмене заявки на госзакупках принял мэр города Антон Мокан.