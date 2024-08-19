Курганские власти создали новую компанию по строительству дорог

20 августа 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Мэрия Шадринска создала новую строительную компанию вместо ликвидированной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области создали новую компанию по строительству дорог. Предприятие ООО «САТ» стало приемником ликвидированного муниципального предприятия «Спецавтотранс». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к муниципальным властям. «В Шадринске создали новую фирму ООО „САТ“ по строительству дорог. Она стала приемником ликвидированного МУП „Спецавтотранс“. При этом предыдущая фирма не занималась строительными работами», — сообщил источник. Информация подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ, которые имеются в распоряжении редакции URA.RU. Владельцем новой фирмы является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шадринска. Структуре местных властей принадлежит 100% акций. Уставный капитал более 30 млн рублей. Директором предприятия назначен Юрий Грязных, который ранее возглавлял ликвидированное МУП. Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске ликвидировали МУП, которому не дали купить китайскую премиум-машину. В прошлом году мэр города не разрешил фирме приобретать Exeed VX President более чем за 6 млн рублей на госзакупках. Местные депутаты высказывались против этой идеи, опасаясь переноса ответственности на подрядчиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринске Курганской области создали новую компанию по строительству дорог. Предприятие ООО «САТ» стало приемником ликвидированного муниципального предприятия «Спецавтотранс». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к муниципальным властям. «В Шадринске создали новую фирму ООО „САТ“ по строительству дорог. Она стала приемником ликвидированного МУП „Спецавтотранс“. При этом предыдущая фирма не занималась строительными работами», — сообщил источник. Информация подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ, которые имеются в распоряжении редакции URA.RU. Владельцем новой фирмы является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шадринска. Структуре местных властей принадлежит 100% акций. Уставный капитал более 30 млн рублей. Директором предприятия назначен Юрий Грязных, который ранее возглавлял ликвидированное МУП. Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске ликвидировали МУП, которому не дали купить китайскую премиум-машину. В прошлом году мэр города не разрешил фирме приобретать Exeed VX President более чем за 6 млн рублей на госзакупках. Местные депутаты высказывались против этой идеи, опасаясь переноса ответственности на подрядчиков.