19 августа 2024

Курганские власти создали новую компанию по строительству дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, экскаватор, школа, стройка
Мэрия Шадринска создала новую строительную компанию вместо ликвидированной Фото:

В Шадринске Курганской области создали новую компанию по строительству дорог. Предприятие ООО «САТ» стало приемником ликвидированного муниципального предприятия «Спецавтотранс». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к муниципальным властям.

«В Шадринске создали новую фирму ООО „САТ“ по строительству дорог. Она стала приемником ликвидированного МУП „Спецавтотранс“. При этом предыдущая фирма не занималась строительными работами», — сообщил источник. Информация подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ, которые имеются в распоряжении редакции URA.RU.

Владельцем новой фирмы является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шадринска. Структуре местных властей принадлежит 100% акций. Уставный капитал более 30 млн рублей. Директором предприятия назначен Юрий Грязных, который ранее возглавлял ликвидированное МУП.

Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске ликвидировали МУП, которому не дали купить китайскую премиум-машину. В прошлом году мэр города не разрешил фирме приобретать Exeed VX President более чем за 6 млн рублей на госзакупках. Местные депутаты высказывались против этой идеи, опасаясь переноса ответственности на подрядчиков.

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В Шадринске Курганской области создали новую компанию по строительству дорог. Предприятие ООО «САТ» стало приемником ликвидированного муниципального предприятия «Спецавтотранс». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к муниципальным властям. «В Шадринске создали новую фирму ООО „САТ“ по строительству дорог. Она стала приемником ликвидированного МУП „Спецавтотранс“. При этом предыдущая фирма не занималась строительными работами», — сообщил источник. Информация подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ, которые имеются в распоряжении редакции URA.RU. Владельцем новой фирмы является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шадринска. Структуре местных властей принадлежит 100% акций. Уставный капитал более 30 млн рублей. Директором предприятия назначен Юрий Грязных, который ранее возглавлял ликвидированное МУП. Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу администрации города Кургана. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске ликвидировали МУП, которому не дали купить китайскую премиум-машину. В прошлом году мэр города не разрешил фирме приобретать Exeed VX President более чем за 6 млн рублей на госзакупках. Местные депутаты высказывались против этой идеи, опасаясь переноса ответственности на подрядчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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