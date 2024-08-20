Собянин: ВСУ пытались атаковать столицу России

Собянин заявил, что пострадавших после атаки нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Летевший на Москву беспилотник ВСУ был уничтожен силами Минобороны России. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин у себя в telegram-канале. Согласно его сообщению, пострадавших в результате атаки нет.
Специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия, заявил мэр. Они проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности и устранения возможных последствий инцидента.
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