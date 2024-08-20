20 августа 2024

Собянин: ВСУ пытались атаковать столицу России

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Собянин заявил, что пострадавших после атаки нет
Собянин заявил, что пострадавших после атаки нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Летевший на Москву беспилотник ВСУ был уничтожен силами Минобороны России. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин у себя в telegram-канале. Согласно его сообщению, пострадавших в результате атаки нет.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия, заявил мэр. Они проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности и устранения возможных последствий инцидента.

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Летевший на Москву беспилотник ВСУ был уничтожен силами Минобороны России. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин у себя в telegram-канале. Согласно его сообщению, пострадавших в результате атаки нет. Специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия, заявил мэр. Они проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности и устранения возможных последствий инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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