Собянин: ВС РФ отразили атаку восьми беспилотников ВСУ по Москве

Собянин подчеркнул, что пострадавших после атаки нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Силы ПВО Минобороны России отразили атаку восьми беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На данный момент сбито восемь вражеских БПЛА», — написал Собянин у себя в telegram-канале. На месте падения обломков беспилотников, согласно предварительной информации, пострадавших нет.
ПВО Минобороны уничтожают вражеские беспилотники в городском округе Подольск. Собянин ранее писал, что представители экстренных служб уже работают на месте происшествия. Они обеспечивают безопасность и устраняют возможные последствия атаки.
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