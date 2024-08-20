20 августа 2024

Собянин: ВС РФ отразили атаку восьми беспилотников ВСУ по Москве

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Собянин подчеркнул, что пострадавших после атаки нет
Собянин подчеркнул, что пострадавших после атаки нет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО Минобороны России отразили атаку восьми беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На данный момент сбито восемь вражеских БПЛА», — написал Собянин у себя в telegram-канале. На месте падения обломков беспилотников, согласно предварительной информации, пострадавших нет.

ПВО Минобороны уничтожают вражеские беспилотники в городском округе Подольск. Собянин ранее писал, что представители экстренных служб уже работают на месте происшествия. Они обеспечивают безопасность и устраняют возможные последствия атаки.

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Силы ПВО Минобороны России отразили атаку восьми беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «На данный момент сбито восемь вражеских БПЛА», — написал Собянин у себя в telegram-канале. На месте падения обломков беспилотников, согласно предварительной информации, пострадавших нет. ПВО Минобороны уничтожают вражеские беспилотники в городском округе Подольск. Собянин ранее писал, что представители экстренных служб уже работают на месте происшествия. Они обеспечивают безопасность и устраняют возможные последствия атаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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