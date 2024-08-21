21 августа 2024

Поселок в ЯНАО остался без единственной аптеки

В поселке Заполярный из-за отпуска сотрудника закрылась единственная аптека
© Служба новостей «URA.RU»
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В поселке Заполярный аптекарь ушел в отпуск (архивное фото)
В поселке Заполярный аптекарь ушел в отпуск (архивное фото) Фото:

В поселке Заполярный Надымского района ЯНАО на две недели закрылась единственная аптека. Об этом сообщили в пресс-службе поселковой администрации.

«Уважаемые жители поселка! В связи с отпуском сотрудника аптечный пункт в поселке Заполярном закрыт с 21 августа по 2 сентября», — рассказали на официальной странице администрации «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Заполярного, чтобы выяснить, где жители будут покупать лекарства на время закрытия аптеки. На момент публикации ответ не поступил.

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В поселке Заполярный Надымского района ЯНАО на две недели закрылась единственная аптека. Об этом сообщили в пресс-службе поселковой администрации. «Уважаемые жители поселка! В связи с отпуском сотрудника аптечный пункт в поселке Заполярном закрыт с 21 августа по 2 сентября», — рассказали на официальной странице администрации «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Заполярного, чтобы выяснить, где жители будут покупать лекарства на время закрытия аптеки. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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