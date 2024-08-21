Поселок в ЯНАО остался без единственной аптеки

В поселке Заполярный аптекарь ушел в отпуск (архивное фото)
В поселке Заполярный Надымского района ЯНАО на две недели закрылась единственная аптека. Об этом сообщили в пресс-службе поселковой администрации.
«Уважаемые жители поселка! В связи с отпуском сотрудника аптечный пункт в поселке Заполярном закрыт с 21 августа по 2 сентября», — рассказали на официальной странице администрации «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Заполярного, чтобы выяснить, где жители будут покупать лекарства на время закрытия аптеки. На момент публикации ответ не поступил.
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